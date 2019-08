El drama de físico francés que dictó clases en la UIS y no le pagaron

Pierre Li Cavoli es un licenciado en física de la Universidad Paris-Est créteil y Doctor en física de Partículas y Astropartículas de la Universidad Aix-Marseille.



El físico francés, de 29 años, llegó a Bucaramanga con la ilusión de hacer parte de la nómina de docentes de la Universidad Industrial de Santander (UIS).



El 19 de noviembre del 2018, Li Cavoli inició un proceso de selección para ser docente de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la UIS, el cual después de varias pruebas resultó favorable para él. “El día 23 de abril de 2019, a pesar de no haber suscrito contrato, pero con la promesa incondicional de hacerlo en los próximos días, empecé a dictar las tres materias asignadas”, relata el físico francés.

Teoría Electromagnética, Programación de computadores II e Interacciones y Detectores fueron las tres materias que le asignaron desde la escuela a Pierre para que dictara clases.



Sin embargo, el afán de Pierre para la firma del contrato radicaba en que lo necesitaba para poder hacer los documentos migratorios y así cambiar su visa de turista que vencía el 9 de mayo. “El día 3 de mayo reiteré ante la dirección de la UIS la necesidad de formalizar mi vinculación laboral, dada la directa implicación en mi proceso de legalización de asuntos migratorios”, enfatizó el físico.

Pese a la insistencia de Pierre para que se hiciera oficialmente la firma del contrato, esta nunca llegó y la visa se le venció. “Se generaron varias consecuencias negativas en mi vida, que me han generado perjuicios, como la expiración de mi visa, el cobro diario de una multa por permanecer en el país sin visa y el no percibir el reconocimiento económico al trabajo realizado en las clases dictadas”, cuenta Pierre.



El 2 de julio del 2019, tras tres meses de dictar clases y no recibir dinero, el físico francés decidió suspender sus actividades como docente de la Universidad Industrial de Santander.



Sin dinero, Pierre recurrió a dictar clases de francés para poder mantenerse y pagar la multa por tener su visa vencida. “Tuve que recurrir a imprimir volantes y ofrecer clases de francés así como clases de matemáticas para bachillerato en vista de todos los problemas económicos que me ha acarreado vivir 10 meses en Colombia sin haber recibido un solo pago”, asegura el físico.

Por su parte, la Universidad Industrial de Santander le comunicó a EL TIEMPO que fue irresponsabilidad de un docente de la Escuela y que están investigando la conducta de la persona que llamó al físico francés para dictar clases sin un debido contrato.



Con respecto al pago de Pierre, él envío un derecho de petición al área de recursos humanos pidiendo que le sea cancelado el dinero que le adeudan, sin embargo, Olga Patricia Chacón, jefe de Recursos Humanos de la UIS, aseguró que no puede responder ese derecho porque a su oficina nunca llegó la documentación para la firma del contrato.



“Todos los profesores tienen un proceso de contratación desde las escuelas y acá en Recursos Humanos le firmamos el contrato y a él nunca se le firmó porque no me llegó una comunicación con los soportes para contratarlo“, aseguró Chacón.



Pierre sigue su lucha para lograr que le valgan el acuerdo verbal que hizo con la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones y poder recibir el dinero que ganó trabajando como profesor.



“Pareciera que solo esperan que me canse de luchar por mi remuneración y me vaya a mi país. Me siento muy solo en este país sin ayuda, en situación de permanencia ilegal y no siento que me hayan tratado con dignidad”, enfatiza el físico francés.



