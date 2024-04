Fiscalía revela detalles detrás del macabro crimen de madre e hija en Dosquebradas

EL TIEMPO pudo conocer varios detalles de cómo se habría dado el macabro crimen en el que fueron asesinadas dos mujeres, madre e hija, en Dosquebradas, Risaralda. Así mismo, de cómo las autoridades, antes de que el sospechoso se entregara, ya tenía identificado al que sería el presunto autor intelectual y material de este caso que tiene consternada a la comunidad.

Steven Valencia Castro, de 33 años de edad, es el hombre señalado por las autoridades de ser el presunto homicida de Luz Helena Melán, de 55 años, y de su hija Katherine González Melán, de 29, quienes fueron encontradas sin vida al interior de su propia casa.

"El 30 de marzo se presenta en el comando de la Policía, acompañado de su abogado defensor, un hombre quien sería el autor de los hechos. Este hombre es escuchado en versión libre por la Fiscalía 25 de Risaralda y después nuevamente escuchado en audiencia, donde no aceptó los cargos. Se le impuso medida de aseguramiento intramuros", informó la Comandante Policía Metropolitana de Pereira, coronel, Alexandra Díaz.

Tal como lo señaló este diario, el hombre –pareja sentimental de la joven víctima– acudió a las autoridades a rendir indagación libre. Sin embargo, en la audiencia de imputación de cargos, en la que las autoridades evidenciaron las pruebas en su contra, negó los hechos. Pero, ante la contundencia del material probatorio, fue detenido en un centro de reclusión mientras se desarrolla el juicio en su contra.

Al parecer, y según informaron las autoridades a este medio, las motivaciones para el asesinato de la joven estaban relacionadas con celos, mientras que a su madre la habría asesinado para evitar testigos.

Según fuentes, mensajes de WhatsApp, videos de cámara de seguridad y elementos encontrados en su casa hacen parte de las pruebas contra el imputado.

“Él sacó varias cosas de la casa de las víctimas, documentos, sus teléfonos celulares y un ventilador”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Esos mismos elementos habrían sido encontrados en la casa de la vivienda del hombre en un allanamiento que las autoridades realizaron después del hallazgo de los cuerpos, los cuales estaban en algo grado de descomposición.

Esto, considerando que en cámaras de seguridad de la zona quedó grabado cómo un hombre ingresó a la vivienda en la tarde del 26 de marzo y salió de la misma a la madrugada del 27. Tiempo en el que, según relatos de la audiencia, el victimario estranguló a las víctimas.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, ambos cuerpos fueron hallados en camas diferentes y cubiertas con sábanas. El estado de los cuerpos impidió que las autoridades pudieran identificar en ellos signos de violencia.

“Se habría entregado por presión de su familia. Tenía unos mensajes de WhatsApp con un familiar donde le informaba que la había embarrado y le pedía que cuidara a la mamá”, agregó esta fuente.

Valencia Castro, oriundo de Santuario (Risaralda), y quien se desempeñaba como guarda de seguridad, llevaba varios meses saliendo con la joven, quien era madre de un menor.

Según contó Bryan González Melán, su mamá y su hermana dejaron de contestar sus celulares al mediodía del 26 de marzo: "Mi abuela me habla, me dice que Katerine no aparece, 'había quedado de venir por el niño, pero no aparece', le timbro al celular y nada", dijo a EL TIEMPO.

El jueves 28 de marzo, en medio de la preocupación por su mamá y hermana, Bryan lleva a un cerrajero para que le ayude a abrir la puerta: "Yo entro y las encuentro en su cuarto como si estuvieran durmiendo, cobijadas", dijo a EL TIEMPO.

En medio de su dolor, este hombre contó cómo recuerda a su mamá, Luz Elena Melán: "Mi mamá era una persona de carácter fuerte. Era muy buena abuela, muy buena madre, era muy franca para decir las cosas. No tenía problemas con nadie, porque ella no salía de la casa, estaba buscando empleo y me dijo que estaba muy aburrida porque no le había salido trabajo", puntualizó.

Bryan describe a su mamá como una mujer trabajadora, que cuidaba de su nieto y de su hogar, este hombre recuerda que su mamá le echaba doble llave a su casa y que él le decía: "Mamá si hay un temblor o un terremoto, acá no hay tiempo de salir. Ella me respondía: 'Uno no sabe quién se le pueda meter a la casa, hay mucha inseguridad'. Solamente nos abría a nosotros, a los hijos, o a la familia muy allegada".

Sobre su hermana, Katerine González Melán dijo: "Era una gran persona, gran tía y hermana. Muy trabajadora, una gran madre, no tenía problemas con nadie, si tenía que cuidar a alguien trasnochando, lo hacía. Ella trabajaba como enfermera, no tenía quejas de ella, las personas no son perfectas, pero ella era una excelente persona", puntualizó a EL TIEMPO.

El hombre quedará detenido mientras se surte el proceso legal y un juez determine si es o no culpable de feminicidio y homicidio agravado, delitos por los que fue imputado.

