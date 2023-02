La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió "precluir la investigación" contra el actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo Omar, por los delitos de homicidio agravado que cursaban en su contra por la muerte de Hugo Maduro Rodríguez, Julio Otero Muñoz y Roque Morelli Zárate.



Después de más de 20 años de investigaciones, el ente acusador concluyó que Carlos Caicedo Omar no fue ni el autor, ni determinador de estos crímenes ocurridos en la Universidad del Magdalena, en su época como rector.



La fiscal Mónica Jiménez Granados, señaló que a pesar de los testimonios y argumentos presentados en diferentes etapas del proceso, siguen existiendo dudas razonables y no hay pruebas contundentes que involucren al mandatario departamento con los homicidios de un estudiante y dos profesores de la Universidad del Magdalena en el año 2000.



“Precluir la investigación adelantada contra Carlos Caicedo Omar por los delitos de homicidio agravado (…) al subsistir dudas razonable de su participación en calidad de autor determinador, conforme lo analizado en la parte motiva de esta resolución”, dice la Fiscalía colombiana en su decisión judicial.



También se precluyó la investigación por el delito de concierto para delinquir agravado contra Carlos Caicedo, quien pone fin de esta manera al lío judicial más grande que ha tenido que enfrentar dentro de su trayectoria pública.

Respuesta de representante de víctimas

El estudiante de la facultad de Economía, Hugo Elías Maduro, fue asesinado en mayo de 2000, en su casa. Foto: Archivo Particular

Julián Quintana, representante de las víctimas, aceptó la decisión de la Fiscalía, no obstante advirtió que se impondrán los recursos necesarios en busca de una apelación.



"En primera instancia tenemos una decisión en donde se precluye por duda razonable. Se hace mucho hincapié en que no se puede afirmar la genidad del gobernador en estos hechos, pero como no se puede llegar a una certeza, entonces, por la duda, precluyen el caso", dijo el abogado Quintana.

Los homicidios

Roque Morelli fue asesinado el 5 de septiembre del 2002. Foto: Archivo particular

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, era investigado por los asesinatos de Hugo Elías Maduro Rodríguez, Julio Alberto Otero Muñoz y Roque Alfonso Morelli Zárate, ocurridos en los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente.



Hugo Elías Maduro Rodríguez fue acribillado a tiros en horas de la noche del 21 de mayo cuando se encontraba sentado en la puerta de su vivienda conversando con su hermana.



Por su parte Julio Alberto Otero Muñoz, quien fungía como vicerrector de Extensión e Investigación Científica de la Universidad del Magdalena, fue baleado la noche del 15 de mayo del año 2001, momentos en que paseaba con su esposa María Escandón, y uno de sus hijos, por el mirador norte del Camellón de la Bahía.



Finalmente, Roque Alfonso Morelli Zárate, decano de la Facultad de Educación, el 5 de septiembre del año 2002, se encontraba en el barrio la Ciudadela 29 de Julio, y allí dos hombres a bordo de una motocicleta de alto cilindraje se le acercaron y uno de ellos, le disparó en la cabeza en dos ocasiones.



Las investigaciones adelantadas por estas muertes, indican que habrían sido ordenada por grupos paramilitares que operaban en esta parte del país.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv