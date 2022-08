El Consejo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario conminó a la Fiscalía General de la Nación a actuar con claridad y celeridad en la investigación que se sigue por la muerte de tres jóvenes del corregimiento de Chochó, en la zona rural de Sincelejo.



Los jóvenes aparecieron muertos con disparos de arma de fuego después de que un grupo de la Policía Nacional se los llevó a bordo de un vehículo de la institución, en hechos que ocurrieron el pasado 25 de julio.



“Se le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se le dé celeridad a la investigación y se avance con transparencia”, manifestaron los miembros del Consejo.

Garantes de la vida

Durante la sesión que se llevó a cabo en Sincelejo, el secretario del interior de Sucre, Luis José Guerra solicitó respeto por los derechos humanos, pidió que se esclarezcan los hechos de la forma más rápida posible y a la Fiscalía que deben ser firmantes de la vida.



“Las familias, el corregimiento de Chochó, Sincelejo, Sucre y Colombia necesitan saber exactamente lo que sucedió y todos exigen justicia”, dijo.



Por su parte el presidente de la Asamblea de Diputados de Sucre, Luis Alfonso Álvarez también pidió que se aclaren las investigaciones de los hechos lo más pronto posible, porque se siguen victimizando a los familiares de los jóvenes asesinados por las especulaciones que se manejan con relación al tema.



“La Fiscalía no se ha pronunciado, Medicina Legal tampoco y son entes que deben hacerlo para que los familiares conozcan en realidad lo que sucedió. Queremos que no se siga victimizando con noticias que han circulado y que no son ciertas”, señaló.



Hizo además un llamado enérgico a la Fiscalía y a Medicina Legal para que se pronuncien, teniendo en cuenta que ya han pasado 16 días de la muerte de los tres jóvenes.

Conocer la verdad

El defensor del pueblo en Sucre, Teobaldo Núñez dijo que es de mucha importancia que Colombia conozca la verdad de lo que sucedió sobre un caso que ha tomado trascendencia nacional e internacional.



“Es importante que la Fiscalía saque adelante esta investigación y puedan resolverse de manera rápida. Naciones Unidas tiene el suceso claro, la versión de las víctimas y esto va a tener una trascendencia más allá de las fronteras de nuestro país”, indicó.



El abogado defensor de la familia de dos de los jóvenes asesinas, Aníbal Garay hizo de igual manera un llamado a la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Nación que llegó a Sincelejo a investigar el caso, que se pronuncien, que entreguen el informe y se pueda capturar a los responsables del hecho.



Para el abogado es inquietante la demora en entregar las informaciones y más aún que los seis patrulleros separados de sus cargos, quienes habrían participado en la operación donde terminaron muertos los jóvenes del corregimiento de Chochó, se encuentren en libertad.



Por lo pronto se posesionó en Sincelejo como nuevo comandante de la Policía en Sucre, el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, con amplia experiencia en el cargo al haber ocupado la dirección en varios departamentos.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo