El alcalde de Neiva, Gorky Múñoz Calderón, y el ex secretario de Educación, Yovanni Córdoba Rodríguez, se vieron inmersos en una investigación que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación de raciones para los estudiantes en abril del 2020, cuando el país atravesaba uno de los momentos más difíciles por cuenta de la pandemia del covid-19.

De acuerdo con las informaciones, la contratación se habría realizado sin apertura de licitación pública, con lo que salieron favorecidas varias empresas del municipio de El Charco, Nariño, debido a que -al parecer- en Neiva no se presentaron proponentes a ese proceso estimado en unos 8.000 millones de pesos.



Según se pudo confirmar, la Fiscalía le imputará cargos al alcalde en una audiencia programada para el 27 de abril por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, situación que también cobija a su ex secretario de Educación, a los contratistas de los mercados oriundos de Nariño y a algunos asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva.



También, se pudo establecer que el contrato de raciones escolares ya ha sido objeto de revisión, control e investigación por parte del Ministerio Público, el cual que no ha emitido alguna decisión de fondo que declare responsable al mandatario.



El alcalde de Neiva se defendió y dijo que la imputación de cargos no es una sentencia y sólo los jueces podrán determinar si existe o no irregularidades de nuestra parte.



"No es la primera vez que nos atacan, a eso ya estamos acostumbrados. Seguimos firmes con este municipio que amamos. Entendemos que las investigaciones hacen parte del ejercicio político-administrativo que ejercemos. No obstante, confiamos en la justicia y en las pruebas que demuestran que hemos actuado siempre pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos", dijo el mandatario.

