La Fiscalía General de la Nación inició las investigaciones con una unidad especial sobre la muerte de tres jóvenes nativos del corregimiento de Chochó, en la zona rural de Sincelejo, señalados por la Policía Nacional de ser los presuntos responsables de la muerte de un patrullero.



El caso se registró en el municipio de Sampués y el mismo resultó asesinado el uniformado Diego Felipe Ruíz Rincón, por supuestos miembros del Clan del Golfo.



“Dos personas en motocicletas accionan arma de fuego contra la humanidad del policía, lo hieren, posteriormente fallece y en la reacción de los otros policiales logran herir a estos delincuentes, los cuales son interceptados ya mal heridos y posteriormente fallecen cuando eran trasladados a un centro hospitalario”, dijo en su momento el coronel Carlos Correa, comandante de la Policía en Sucre.



Afirmó el coronel además, que las personas muertas hacían parte del grupo armado Clan del Golfo.



Familiares de los tres jóvenes muertos reaccionaron de inmediato a las afirmaciones del coronel Carlos Correa explicando que se trataba de jóvenes de bien de la población rural perteneciente a Sincelejo.



Fueron más allá y testigos de la retención de los muchachos entregaron declaraciones desmintiendo la versión del alto oficial.



Entre las declaraciones aparece la hermana de uno de los jóvenes, Sindy Paola Sierra, quien dijo que fueron golpeados, arrastrados y subidos a un carro de la Policía Nacional, que estaban vivos y luego aparecieron muertos.



Los tres jóvenes presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza y el pecho en un supuesto combate con la Policía, lo que va en contradicción con lo que dijo el coronel Carlos Correa.

Testimonio

“Mi hermano llegó herido en una rodilla, porque ellos practican deportes extremos con las motos y cuando la Policía hizo el plan candado se asustaron porque pensaron que los iban detener, huyeron y les dispararon”.



“Cuando llegaron a la casa buscamos su documento y nos dirigimos a Sincelejo para llevarlo al Hospital Universitario. En el cruce había un retén, los policías nos detienen y les dicen a los muchachos que se tiren al suelo”.



“Ellos estaban confundidos porque no entendías lo que pasaba, yo tampoco. Me alejaron de mi hermano, me empujaron. Pasó un amigo, Carlos Ibáñez, me preguntó que pasaba y le habló a mi hermano. Un policía le dice que también se tire al suelo, porque supuestamente venía con mi hermano”.



“Llegó una camioneta, los subieron, les daban patadas, los maltrataban, se los llevaron con vida y después a las ocho de la noche aparecieron muertos en una clínica de Sincelejo”, relató Sindy Paola Sierra lo sucedido con su hermano y amigos.



Personal de la Fiscalía llegó hasta el corregimiento de Chochó para iniciar las investigaciones, se entrevistaron con familiares de los jóvenes y de igual manera las indagaciones van dirigidas a los uniformados que habrían participado en el operativo.



Por su parte el mayor general Ramiro Castrillón Lara, inspector general de la Policía Nacional dijo que se envió también desde Bogotá una comisión especial al municipio de Sampués y se abrió una investigación disciplinaria interna para esclarecer los hechos, paralela a la que hace la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación.



“Desde la Regional de Policía Número 8 se están suministrando todos los soportes a la organizaciones judiciales y a la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública para que adelante las diligencias correspondientes”, indicó.



Manifestó que la Policía Nacional reitera su doctrina de respeto por los derechos humanos y esperan que la investigación de resultados y que de encontrarse alguna irregularidad procederán con transparencia para aplicar las normas legales disciplinarias correspondientes.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo