Denuncian en Fiscalía a primera dama de Cartagena por documento falso

Ante la Fiscalía General de la nación fue elevada una denuncia por presunta falsedad en documento privado que implica a la primera dama de Cartagena, Cynthia Pérez Amador, que suma así una nueva investigación a su corta carrera como funcionaria pública.



La demanda fue elevada por la ciudadana Ruby Torrejano, de la empresa Ruby Torrejano ACRS, quien asegura que nunca suscribió un contrato con la hoy primera dama de la ciudad y que la firma que aparece en la certificación no es la suya.



Según la demandante, la funcionaria de Cartagena había presentado una certificación laboral ante el Distrito en la que manifestaba que había laborado durante 10 años en la empresa de Torrejano, pero la empresaria, ex procuradora delegada de Cartagena, desmiente dicha vinculación laboral

La demanada no es solo contra Cynthia Pérez Amador sino contra todas las personas que hubieran tenido que ver con la presunta falsedad en documento privado.



Cynthia Pérez Amador, por su parte, ha señalado que las investigaciones que adelantan los entes de control son el resultado de una persecución política, racial y de género.



“Todo el que hace parte de este gobierno es declarado objetivo militar, quizás soy la más vulnerable”, dijo la funcionaria en entrevista con EL TIEMPO.



Cynthia Pérez Amador se constituye hoy en mano derecha del alcalde William Dau y es una de sus principales consejeras.

William Dau es abogado de la Universidad del Rosario, con posgrado en Derecho Tributario. Ha sido veedor anticorrupción por más de 20 años. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Me persiguen por mi origen, es un tema racial, de género”, dijo la primera dama quien asumió su cargo el 21 de enero de este año y cuenta con el respaldo total del alcalde William Dau, quien señala que ella ocupa un cargo de “alta confiabilidad”.



Además de la Fiscalía, La Contraloría Distrital investiga el contrato suscrito entre la funcionaria y el Distrito por 7 millones de pesos mensuales, pues según el ente de control ella no estaría cualificada para las funciones que realiza en el Distrito.



"Los honorarios que está percibiendo la contratista Pérez Amador superan los topes que establece la resolución 9551 de 2017 expedida por la dirección de talento humano de la alcaldía de Cartagena, sobre los pagos a personas vinculadas de acuerdo a sus condiciones académicas y experiencia laboral", señala la Contraloría Distrital, la cual abrió juicio por responsabilidad fiscal en este caso.

Para los órganos de control, según la tabla de valores que establece la resolución 9551 de 2017, Pérez Amador solo debería recibir una remuneración de hasta $2.200.000 por mes.



“Cynthia Amador es persona de mi absoluta confianza, Hay cosas del Distrito de Cartagena las cuales solo confío a Cynthia, y para pedirle consejos sobre esto y otro actuar. Eso la califica a ella para tener un contrato de alta confianza”, sostiene el burgomaestre William Dau.



La misión de Pérez como primera dama del Distrito es atender los temas de orden social y con las comunidades, pero además es una de las consejeras más escuchadas por el alcalde en temas de pobreza, mujer, jóvenes y líderes en la ciudad.



“Es una persona muy valiosa, independientemente de que o tenga los títulos que la cualificaran para una OPS de alto valor, ella cumple de sobra con los requisitos para un contrato de alta confianza”, suma Dau, quien apoya a su funcionaria.



“Ella tiene un contrato de alta confianza así no cuente con un título universitario o una amplia experiencia, y Dios quiera que no se verdad la supuesta falsa certificación de la experiencia, pero de ser cierto eso no afectaría el contrato de alta confianza que tiene con este Distrito”, concluyó el alcalde William Dau.

Cartagena