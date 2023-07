Un hombre de 45 años de edad fue enviado a un centro penitenciario, como medida de aseguramiento, tras ser acusado de abusar sexualmente a una niña de 11 años de edad en la zona urbana del municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia.



La Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento en una prisión de Antioquia a este presunto abusador que sería el responsable de haber accedido carnalmente a una menor de edad con discapacidad cognitiva.

De acuerdo a la información entregada por Daniel Severo Parada, director seccional de Antioquia, este hombre habría convencido a la niña por medio de mentiras para llevarla hasta su casa y allí abusar de ella.



“Los hechos ocurrieron en zona urbana del municipio de Valdivia, norte antioqueño, el 10 de septiembre de 2022, cuando, al parecer, el hombre llevó a su casa a la menor de edad y la habría accedido carnalmente”, indicó el funcionario.

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, en la investigación realizada por un fiscal de la Unidad de Género de la Seccional Antioquia, junto con la Policía Nacional, se reveló que este presunto victimario le ofreció comida y dinero a la menor de edad para ganarse su confianza y así facilitar el abuso.



La denuncia fue realizada por la tía de la víctima, quien alertó de la situación tras encontrarle dinero a la niña. Además, la mujer observó algunos cambios en el comportamiento y descubrió que se encontraba embarazada.



El hombre, señalado de abusar a la menor y del cual no se conoce su identidad, decidió no aceptar los cargos imputados por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.

#NoesHoradeCallar campaña de EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO / No es hora de callar

Por ahora, no se conoce el estado de salud de la niña con discapacidad cognitiva. Mientras que el victimario podría enfrentar una pena de entre 12 y 20 años de prisión si es hallado culpable.



#NoEsHoraDeCallar



Recuerde que para denunciar violencias basadas en género puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



También puede hacerlo mediante la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Policía Nacional o marcando el 123.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

