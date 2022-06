Desde Cartagena, donde el 10 de mayo fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, entregaron nuevos detalles de las investigaciones que permitieron dar con la captura de cinco personas, quienes estarían implicados en el crimen.



Hacia el medio día de este martes, las autoridades dieron una rueda de prensa, luego de la imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de los cinco detenidos el viernes en Medellín.



(Además: Crimen de Pecci: presuntos asesinos son trasladados a cárcel de Bogotá)

Una de las primeras informaciones que dio Barbosa fue que las redes sociales fueron claves para llevar a cabo este asesinato. Esto teniendo en cuenta que las constantes publicaciones en redes sociales que hizo Pecci con su pareja, con quien estaba de luna de miel, fueron vistas por los asesinos.



Los presuntos sicarios, incluso, manifestaron que en algunos momentos estuvieron perdidos, pero lo hallaron al fiscal por sus redes.

La vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día en redes sociales FACEBOOK

TWITTER

"Aquí hay un tema fundamental: publicar en redes sociales sin responsabilidad puede convertirse en un alma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero que gracias a las redes sociales lograron la ubicación del fiscal Pecci", aseveró Barbosa.



El fiscal agregó que reconstruyeron todo lo que sucedió en Cartagena en el marco del asesinato del paraguayo.



Barbosa contó que se realizaron estudios de 20 ubicaciones, de 200 elementos probatorios, análisis de 120 horas de video, información técnica de 40 antenas, la intercepción de 67 líneas telefónicas, 27 entrevistas y el análisis de 10 redes sociales.



"La recolección de los elementos materiales probatorios como videos de cámaras de seguridad, de celulares y declaraciones de testigos, nos permitió registrar los movimientos de estos delincuentes en tiempo real", explicó el fiscal general.



Los cinco presuntos implicados son fueron capturados el viernes de la semana pasada en Medellín y posteriormente enviados a Cartagena, donde un juez lleva el caso por el asesinato de Pecci mientras estaba en una playa de Barú, en la capital de Bolívar.

Tenemos información sobre la participación de una sexta persona vinculada al hecho y que se habría fugado a #Venezuela. Se acaba de expedir una circular azul de #INTERPOL para lograr su ubicación. Seguimos con la segunda fase de la operación para lograr el total esclarecimiento. pic.twitter.com/OW2EjI2J9U — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) June 7, 2022

(En contexto: Los detalles de la audiencia contra presuntos sicarios del fiscal Pecci)



Cuatro de los detenidos aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía. Sin embargo, Francisco Luis Correa, señalado como el determinador y financista del crimen, no los aceptó.



En las audiencias, además, se conoció que por el crimen del Fiscal Pecci habrían pagado aproximadamente 500 mil dólares.



Se espera que los implicados sean trasladados en Bogotá, donde permanecerán en prisión mientras se desarrolla el juicio en su contra. Primero estarán en el búnker de la Fiscalía, mientras se encuentran cupos en las prisiones de la capital.

Hubo estructuras investigativas tan sólidas que los delincuentes, básicamente, cuando llegan a la audiencia de control de garantías lo que hacen es aceptar los cargos FACEBOOK

TWITTER

Barbosa también señaló que durante los más de 22 días que duraron las investigaciones, lograron resolver el crimen y cada evidencia que encontraron fue ratificada por los implicados durante las audiencias que se realizaron durante los últimos días en Cartagena.



Las autoridades indicaron que no se pagaron recompensas para dar resultados y aseguran que hubo estructuras investigativas "tan sólidas que los delincuentes, básicamente, cuando llegan a la audiencia de control de garantías lo que hacen es aceptar los cargos".



(En contexto: Los movimientos y compras que hicieron señalados sicarios del fiscal Pecci)



Lo que viene, dijo Barbosa, es identificar a los determinadores del crimen, para lo cual trabajarán de la mano con las autoridades paraguayas y "de una vez por todas resolver este caso, cuyo homenaje al fiscal Pecci es que lo resolvamos".



Los detenidos "tienen abierta la puerta" para que brinden elementos que permitan dar con el paradero de los autores intelectuales del homicidio.



El general Vargas, por su parte, dijo que el homicidio iba a ser en Paraguay por una banda brasilera, pero este, finalmente, no se llevó a cabo.



Sobre las bandas criminales a las que estarían ligadas los sicarios, la Fiscalía informó que aún no se pueden dar detalles, pues es información clave para dar con los responsables. Pero este grupo "tiene la capacidad de matar a cualquier persona en el territorio".