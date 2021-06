Fiscalía dice que texto de minga caucana es ilegal e inconstitucional

La Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria del Cauca lamentó que la reunión sostenida este jueves con la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, terminara sin acuerdos.

Los voceros indígenas explicaron que un documento que se había construido de manera colectiva durante varias horas, fue modificado luego de una reunión interna de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.



“La Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria ha exigido el diálogo y el cumplimiento de las garantías en los espacios de encuentro para avanzar en la construcción de la propuesta hacia un nuevo país", empezó el texto.



(Lea también: Hombres armados buscando a herido causan alarma en hospital)



Sin embargo, agregó que "hoy 17 de junio de 2021, reunidos con la vicefiscal Martha Yaneth Mancera, para consolidar la ruta de garantías para la vida y los derechos humanos e instalar la mesa técnica; al finalizar el diálogo, la respuesta de la Fiscalía General fue rechazar y negar los planteamientos y los puntos de consenso construidos conjuntamente, lo cual, deja en evidencia la falta de voluntad por parte del Gobierno y su institucional”.



De igual forma, rechazaron “el inminente tratamiento militar a la protesta social, la criminalización y judicialización de los mingueros y mingueras en el marco del Paro Nacional por parte del Gobierno Nacional; lo cual ha desconocido los Derechos Humanos como a la protesta, la movilización, a la minga, entre otros”.



La vicefiscal expresó al cierre del encuentro que se negó a firmar el documento ya que varios de los puntos planteados no se pueden refrendar teniendo en cuenta que van en contra de las normas.



“La Minga Nacional consideró insuficiente el apoyo institucional que le ofreció la Fiscalía y planteó en la reunión que el ente acusador firmara un texto a todas luces ilegal e inconstitucional donde se creaban mecanismos paralelos que suplantaban el ordenamiento penal y hacía declinar la función investigadora de la Fiscalía General de la Nación. Por esa razón, la entidad se retiró de la reunión y no firmó ningún documento que implicara la negociación de la ley y de la constitución”, señaló la vicefiscal por medio de un comunicado.



(Le puede interesar: Incertidumbre en Cali por la incineración de buses del sistema MIO)



Así mismo, indicó que desde que inició la protesta social, la Fiscalía “ha garantizado la debida diligencia en las investigaciones por los hechos delictivos. De esta manera se han emitido instrumentos jurídicos que permiten la aplicación de investigaciones objetivas e integrales y un debido acceso a la justicia”.



Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el documento se había construido de manera colectiva durante varias horas y fue modificado luego de una reunión interna de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.



La líder indígena Aida Quilcué calificó “como una falta de respeto” haber tenido a los voceros durante varias horas reunidos, y que al final no se firmara el acta que se había construido de manera conjunta.



“No renunciamos al diálogo, seguimos en paro, pero tampoco nos vamos a dejar provocar, porque vamos a seguir con el mecanismo de construir un pacto por el país y en el marco encaminar a todo el pueblo colombiano y llegar hasta Bogotá”, agregó.



En las próximas horas, habrá una reunión de las comunidades en la que determinarán las medidas que se adoptarán a partir de ahora.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

Lea también en Colombia#

- Varios ganaron chance con supuesto número de la tumba de Junior Jein



- Las funciones del alcalde ad hoc en la revocatoria de Quintero