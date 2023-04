Garantizar el derecho al agua potable ha sido una de las metas de múltiples gobiernos en el siglo XXI en Colombia y, aunque se ha avanzado en la meta de que todos consuman agua sana, aún hay zonas del país donde esto no es posible.



Según datos del DANE, para el 2019 había 3,7 millones de personas en Colombia que no tenían acceso al agua y para 2022 esa cifra habría bajado a 2,5 millones. Además, las soluciones para llevar agua potable a las comunidades tienen una gran brecha en su cobertura entre las poblaciones urbanas y las rurales. Mientras que el 98 por ciento de las zonas rurales cuentan con cobertura del líquido, en las zonas rurales apenas alcanza el 74 por ciento.



Purificador de agua potable en zona rural, con el cual se alcanza a remover hasta el 99,3 por ciento de todos los contaminantes, minerales y biológicos. Foto: Cortesía Embajada de Israel

Y es que según el más reciente informe sobre la calidad del agua en Colombia publicado por el Ideam, aunque hay una gran hidrografía en Colombia, el que haya agua no significa que sea potable porque no hay la infraestructura suficiente para tratarla. Esto es más evidente en poblaciones de más de 50.000 habitantes.

"En esos municipios (sin contar las grandes ciudades que sí tienen cómo manejar su recurso hídrico), hay consecuencias en la salud directamente relacionados con el agua que se consume", explica Ómar Vargas, subdirector de Hidrología del Ideam.



Evidencias de lo explicado por Vargas son los reportes del Sistema para Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (Sivicap) del Instituto Nacional de Salud, los cuales permiten capturar en tiempo real, la información obtenida por las autoridades como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución en sus áreas de influencia.



En lo corrido del 2023, según el Sivicap, se ha analizado el agua de 256 municipios de 17 departamentos del país, en los cuales los datos del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) precisan que en 222 territorios analizados el agua presenta un riesgo entre medio e inviable sanitariamente para el consumo de la misma.



Hay sectores urbanos del país donde el aguia llega con un tono amarillento, eso se puede solucionar con flitros de agua. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

De los inviables sanitariamente 16 municipios son de Antioquia, 14 de Boyacá, 4 del Valle del Cauca, 4 de Huila, 2 de Santander y uno de Risaralda y otro de Arauca.



En este punto es clave el trabajo que realicen las empresas de potabilización de agua en los territorios, pero aunque el agua ya haya sido potabilizada hay sectores de la población que aún sienten inseguridades sobre la calidad de su agua y buscan herramientas que les den garantías de salubridad.



En este punto entran como solución los filtros o purificadores de agua, los cuales garantizan -dependiendo de su funcionamiento- solventar estos problemas, los cuales son alarmantes si se tienen en cuenta las cifras de Naciones Unidas (ONU), de que en el mundo mueren 1,4 millones anualmente a causa de enfermedades desencadenadas por la higiene deficiente y la falta de saneamiento del agua.



Según la ONU, en el mundo mueren 1,4 millones anualmente a causa de enfermedades desencadenadas por la higiene deficiente y la falta de saneamiento del agua. Foto: ¡No hay agua!

Hay mucha variedad de filtros para instalar en casa y los precios varían dependiendo del tamaño, el proceso que realizan y la cantidad de agua que pueden suministrar, pero lo más importante -explica el director del programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UPB Montería, Carlos Wilches- es entender cuál es la función que necesita usted que el filtro cumpla, si filtrar partículas sólidas, mejorar el color, olor o sabor del agua, o si de plano purificarla porque sospecha que puede tener elementos peligrosos.



Pero cabe resaltar, precisa el doctor Wilches, así como lo especifican los fabricantes de los filtros, que estos dispositivos funcionan y cumplen su función con agua que ya ha sido tratada previamente.



Y, además del saneamiento del líquido, entre las otras ventajas de tener el filtro en casa están el ahorro de dinero en caso de que deba comprar agua de garrafas, botellas o bolsas plásticas y el aporte al medioambiente, pues se disponen menos residuos plásticos.



¿Cuáles son los tipos de filtros de agua y cómo funcionan?

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en la actualidad existen diferentes tecnologías de filtrado: Filtración, ósmosis inversa, Destilación, Tratamiento con rayos Ultravioleta y ablandadores de agua.



Cada tipo de filtro o tecnología de filtrado tiene diferentes funcionamientos, y también cada uno es más eficaz para cada tipo de problema que tenga el agua, pero también cada uno tiene sus desventajas.

Filtros de cerámica o carbón activado



Filtro de agua con carbón activado, cerámica y arenas y piedras minerales. Foto: Homecenter

Están los dispositivos que usan este sistema se realiza un proceso físico que ocurre cuando el agua pasa por un lugar determinado y las partículas que la contaminan se adhieren a una superficie o en los poros de un medio absorbente específico, como pueden ser coagulantes, membranas o cartuchos hechos con materiales como el carbón activado, arenas industriales o cerámica.



El objetivo de este método es impedir el paso de residuos sólidos contaminantes o sedimentos que puedan dar mal sabor u olor al agua. Entonces, si el problema de su agua es que se ve sucia y sabe o huele mal, este podría ser su filtro.



Pero también es importante entender que existen diferentes tipos de filtración, dependiendo del tamaño del poro por el que pasa el agua y donde queda atrapada la partícula contaminante, y asimilar que este método tiene en contra el hecho de que no elimina virus, bacterias o productos químicos.



El ingeniero Wilches destaca que este tipo de filtros podrían ser los más adecuados en ciudades del país donde se sabe que el IRCA es bueno, como es el caso de Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla o Bucaramanga.



Filtros de Ozono

Otra de las tecnologías disponibles en el mercado, y que en Colombia es muy utilizada, es el filtro de Ozono, el cual utiliza Ozono (O3), un gas que se encuentra en las capas de la atmósfera de la Tierra. Este método es eficiente y permite desinfectar y eliminar microorganismos nocivos. Sin embargo, no elimina metales pesados y productos químicos, y en algunas ocasiones el flujo del agua es bajo.

Filtro de agua con Ozono. Foto: Bazzarbog

Este es otro de los que el ingeniero resalta como útil en zonas urbanas con buen IRCA del país. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con el mantenimiento del dispositivo.



"El filtro de Ozono, como el de cerámica, es muy bueno, pero el usuario debe ser muy cuidadoso y cumplido con el mantenimiento, ya sea cada 4 o 5 meses. El no ejecutar un mantenimiento adecuado conlleva a que se pueda favorecer el crecimiento de algas y bacterias dentro del dispositivo, lo que llevaría a que la calidad del agua en vez de mejorar disminuya", precisa Wilches.



Filtro de Ósmosis Inversa

Otra de las tecnologías de filtrado, la cual está creciendo a pasos agigantados en el mercado, es la ósmosis inversa.



Este sistema utiliza un proceso natural en varias fases (entre 3 y 5) para invertir el flujo del agua, haciendo que esta pase de una solución concentrada a una más diluida, es decir, pierda las partículas contaminantes.

Filtro de agua con sistema de Ósmosis Inversa. Foto: Evans

Primero, el agua declorada pasa por un prefiltro que elimina posibles materiales en suspensión. Después, pasa a través de una membrana semipermeable, que separa el agua de componentes contaminantes. Así, sales y otras impurezas (incluyendo contaminantes) son eliminados mediante el agua de rechazo, que es un sistema que incorpora el filtro en el cual elimina por una tubería distinta el agua que definitivamente no pasó su propio control de calidad y no cumple con el nivel de pureza que se busca.



Este sistema está muy cotizado porque funciona al rechazar los minerales potencialmente peligrosos. Además, tiene eficacia para eliminar protozoos, virus, bacterias y químicos comunes como iones metálicos, sales acuosas, incluidos sodio, cloruro, cobre, cromo y plomo; puede reducir el arsénico, el fluoruro, el radio, el sulfato, el calcio, el magnesio, el potasio, el nitrato y el fósforo.



Sin embargo, tiene en contra que puede desmineralizar el agua en exceso, en cuyo caso la OMS no recomienda su consumo sin volver a añadir elementos como el sodio, el potasio o el magnesio, esenciales para el funcionamiento del organismo. Además, en la práctica el agua que suministra purificada puede resultar siendo poca, pues el proceso de filtrado es tan expedito y largo que si usted necesita mucha agua en ese momento, quizá no logre obtenerla con la velocidad que desee.



Wilches señala que este tipo de filtros pueden resultar muy eficientes principalmente en ciudades de la costa donde el agua, en algunos sectores, es extraída de ciénagas o zonas con más salinidad, y este filtro puede eliminar sales.



Filtro con Tratamiento Ultravioleta



También está en el mercado el filtro con sistemas de Tratamiento Ultravioleta. Este utiliza luz ultravioleta para desinfectar el agua y reducir la cantidad de bacterias. No obstante, estas tecnologías no son eficaces para eliminar residuos sólidos y productos químicos.

Filtro de agua con Tratamiento Ultravioleta. Foto: Mercadeovalle

Filtros por destilación de agua

Finalmente, está el sistema de destilación. Este método no entra estrictamente en la categoría de filtros, ya que el destilado es un proceso diferente, pues en este el agua se calienta y evapora, luego se condensa y se recolecta eliminando la mayoría de los contaminantes, como virus y bacterias y algunos químicos comunes como el arsénico, el plomo, el nitrato, el sodio, el sulfato, entre otros.



El problema de este sistema es que -en muchos casos, indican los expertos- su eficacia es inversamente proporcional a su practicidad, pues se necesita mucha energía y el agua obtenida suele ser poca, pues el proceso es lento.

Entonces, ¿cuál es el mejor filtro de agua para instalar en mi casa?



Según el doctor Wilches, depende. "Al momento de elegir un buen filtro de agua para el hogar, la oficina o un establecimiento, hay que tener en cuenta de dónde viene el agua que se va a consumir y la calidad de la misma. Con base en eso se toma la decisión de -primero- si se necesita, y entonces decidir cuál dispositivo", explica.

Además, hay otros factores a considerar, como la cantidad de agua que se consume y el presupuesto para comprarlo, instalarlo y hacerle mantenimiento.



Por ejemplo, si está buscando un filtro de agua de uso doméstico y cuenta con servicio de agua potable, pero le gustaría mejorar el color y sabor, podría elegir uno de tamaño pequeño a mediano con tecnología de filtración, como aquellos que se instalan en el grifo de agua -aunque este por su tamaño necesita ser cambiado en corto tiempo-. También le pueden funcionar en ese caso los de ozono, carbón activado o luz ultravioleta.



Además, existen también unos filtros en presentación de jarra para la nevera, los cuales contienen un filtro que debe ser cambiado cada 30 días. Estos ayudan a mejorar sabor, olor y color, pero ni matan bacterias ni eliminan metales pesados ni sustancias peligrosas. Y todo teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías solo funcionan con agua potable.

Filtro de agua de cerámica. Foto: Agualogic

Si, por el contrario, está buscando un filtro para su comunidad u hogar pero no cuenta con servicio de agua potable o esta tiene mucha sedimentación; lo mejor será elegir uno que cuente con filtro para residuos sólidos y microorganismos, como los de filtrado por gravedad, ósmosis inversa o nanofiltración.



Finalmente, Wilches asegura que instalar un filtro a veces no es una necesidad, pues hay territorios del país donde el agua tiene un IRCA muy bueno y no hace falta hacer el gasto.



"Por eso lo primero es que las personas interesadas investiguen en internet, pues esos datos del IRCA son abiertos, de dónde viene el agua que llega a su casa, dónde la tratan y cuál es su calidad. Si es muy buena, llega a ser innecesario tener un filtro", concluye el experto.



¿Sirven los filtros que traen las neveras ya instalados?

Las neveras grandes del mercado que se conectan directamente a los sistemas de agua de la casa para producir hielo y sacar agua por el sistema dispensador, en la gran mayoría de casos, vienen con un filtro de agua que ayuda a mejorar el color, sabor y olor del líquido.



Estos purificadores utilizan el sistema de carbón activado encapsulado en telas para filtrar. Este sistema, como cualquier filtro de su clase, funciona en óptimas condiciones el agua potable.



No obstante, en este tipo de filtros es vital hacer el cambio de dispositivo en las fechas indicadas por el fabricante del mismo, pues pasada su fecha de vencimiento pueden convertirse en un agente contaminante del agua en vez de purificante.



¿Cuánto cuesta instalar los filtros de agua en la casa?



Filtro de agua de cerámica adaptable al grifo. Foto: Ecotrade

Los precios en el mercado pueden variar según la necesidad y el tipo de filtro requerido y el material con el que esté fabricado.



Aquellos filtros más sencillos, pequeños y que no necesitan a un experto para su instalación suele estar entre los 50.000 y los 100.000 pesos. En esta categoría aplican aquellos funcionan con carbón activado, cerámica o cartuchos con diferentes capas de materiales que filtran y eliminan los colores y sabores del agua.



Otros filtros más especializados y de gran capacidad, como el de Ozono, el de plata coloidal o el purificador tipo jarra, se encuentran en el mercado entre los 150.000 y 500.000 pesos.



Y luego están los de ósmosis inversa, los cuales se comercializan con precios superiores al millón de pesos, dependiendo de cuántas etapas tenga, de 3 o 5.



Lo importante, en este caso, es determinar sus necesidades para entender cuáles deberían ser las capacidades del dispositivo.

¿Cada cuánto se les tiene que hacer mantenimiento y yo puedo hacerlo?



Sí, como a todo aparato tecnológico se le debe realizar mantenimiento y cambio de repuestos para que el filtro tenga un óptimo funcionamiento y no pierda su eficacia, esto dependerá del tipo de filtrado.



Generalmente, los filtros de menor capacidad, tamaño y de sencillo funcionamiento no necesitan mucha experticia para realizar el cambio de filtro o materiales de filtrado, contrario a los que sí ocurre con aquellos de mayor capacidad y especialidad, como el de ósmosis inversa, para el cual lo mejor será contratar a un técnico que le ayude a entender los usos y cuidados del mismo.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

Een Twitter: @Duván_AD