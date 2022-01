El alcalde de Cartagena, William Dau, de nuevo está envuelto en escándalos, esta vez por su presunta participación en política y luego de que se filtrarán audios de conversaciones telefónicas donde se escucha al burgomaestre hablar de respaldo a dos mujeres que buscaban llegar a la cámara.



(Además: La escalada de violencia amenaza la campaña política)

"…A Lidis Ramírez y Alejandra Benites a ellas sí las apoyo", dice Dau, en los audios que se han hecho virales en las redes sociales.



(También: Convocan en Tibú, Norte de Santander, a marcha por la no violencia y la paz)



"Fueron Lidis Ramírez y Ana maría González me presentaron a Javier Marrugo, o trajeron a mi casa, para que pertenecieran a mi grupo, yo me la llevo muy bien contigo y te tengo una alta autoestima, pero decir que yo te voy a apoyar a las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, tu habías dicho que en la lista iban a estar Lidis Ramírez y María Alejandra y ahora no están ahí. Espero por favor que me confirmes que esos es falso", señala Dau.

Si el involucrado en este AUDIO fuera un político tradicional, es corrupción y clara intervención en política; pero como es el alcalde de #Cartagena, William Dau, está bien, no pasa nada. ¿Es esa la lógica anticorruptiva? 👇🏾 pic.twitter.com/syHEGZ9IAj — Juan Diego Perdomo Alaba (@Perdomoalaba) January 30, 2022

Más noticias en Colombia:

5.200 pasaportes se han expedido en la nueva plataforma del Atlántico

Tras escasez, Medellín recibió vacunas para dosis de refuerzo

Cartagena