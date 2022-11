Al norte del Quindío se encuentra un municipio de clima fresco llamado Filandia, popular por sus coloridas viviendas y negocios derivados del paisaje cafetero. Un lugar cuyo mayor ingreso se debe a la llegada de turistas, que los fines de semana desbordan las calles de la zona haciendo parecer que en este lugar habitan más de las 15.000 personas registradas en el último censo.

En el parque principal, casi imperceptible, se erige un monumento de hierro. Un hombre con una maleta que se va perdiendo con el viento. Se trata del personaje más querido: el migrante.



Filandia es una de las localidades del Eje Cafetero que más personas tiene en el extranjero en relación con el tamaño de su población. Se calcula que unos 3.000 filandeños viven fuera del país.



Con el precio del dólar (que alcanzó la cifra récord de los 5.000 pesos esta semana) casi todos los habitantes de este municipio se ven beneficiados.



Riquelio Serna, un comerciante de 68 años, sostiene con orgullo que cuenta con una doble nacionalidad, pues vivió 40 años en Estados Unidos, en Nueva Jersey, de donde recuerda la colonia de filandeños que se encontraban en Madison, un municipio pequeño de ese estado.



“Era una colonia grande –recuerda Riquelio–. Siempre estábamos pendientes unos de los otros y eso era bonito, todavía hay muchos allá, yo me regresé, pero cada tanto voy de visita”.



Riquelio vivió durante 40 años en Estados Unidos, se fue por el denominado sueño americano, porque les traería beneficios a él y a su familia. En general, el Eje Cafetero es una de las regiones del país más beneficiada por el ingreso de remesas del exterior.

En los reportes recientes del Banco de la República se hace evidente la recuperación del envío de remesas en el segundo trimestre del año. Aunque la situación se ve positiva, expertos señalaron que debido a la inflación mundial no se han recibido las remesas esperadas.

El docente e investigador de la Universidad del Quindío y consultor económico José Santos Hernández señaló que, aunque están llegando remesas a la región, la inflación está generando mayor gasto.



“Las personas tenían unos montos definidos para enviar de remesas –explica el economista–, pero debido a que el costo de vida en esos países también se ha incrementado, no han enviado la misma cantidad de dólares, eso lo vimos reflejado en el Quindío, en el dato del segundo trimestre del 2022, donde las remesas disminuyeron casi el 7 por ciento, alrededor de 4 millones de dólares”.



Al Quindío, por otro lado, ingresaron 54,10 millones de dólares durante el segundo trimestre de este año, cayendo en un 6,8 por ciento con respecto a las remesas del mismo trimestre de 2021. La mayor parte de ese dinero se transfiere desde Estados Unidos con un total del 31,52 por ciento.



Las remesas, explica Santos, son el primer renglón de ingreso de divisas al Quindío, esto debido a que lo que más exporta el departamento es mano de obra.

A Risaralda ingresaron 127,90 millones de dólares durante el segundo trimestre de este año. La mayor cantidad de ese monto se transfiere desde Estados Unidos con un total del 67,02 por ciento; mientras que a Caldas ingresaron 51,36 millones de dólares.

La situación, dice el profesor de la Universidad de Manizales Rafael Gómez, puede tener impactos tanto positivos como negativos.



“El impacto tiene elementos positivos en términos de consumo –señala Gómez–. Esto dado que es una generación de divisas que entra en un momento donde los precios del dólar registran máximos históricos”, manifestó Gómez.



De acuerdo con el experto, con los datos que se tienen de ingreso de remesas hasta la fecha se muestra una tendencia creciente y podría sostenerse, especialmente acercándose la temporada de diciembre, cuando se registra el mayor volumen del año.

Los hijos ausentes



Isabel Cristina Maza es la directora de Check In, una agencia de viajes en Filandia. Sostiene que siempre se entera de una nueva etapa de algún conjunto residencial que se levanta gracias a las inversiones de familias que viven en el extranjero.

Estatua del migrante en Filandia. Foto: Cortesía

“Desde el colegio escuchaba a mis compañeros decir que se iban a ir –recuerda Isabel–. Muchos no esperaron ni los dos años después de graduarse para irse. He visto muchas nuevas construcciones de viviendas que son de conocidos”.



Isabel cree que cerca del 40 por ciento de sus clientes al año son jóvenes en busca de ir vivir en el extranjero, especialmente España y Estados Unidos.



Álvaro Camargo, historiador de la Academia de Historia del Quindío, asegura que en Filandia cada familia puede tener hasta dos miembros en Estados Unidos y España. Y, sostiene, la movilización se intensificó luego de la crisis cafetera de los años 90.



“La migración se ha dado siempre, pero hacia los años 90 creció por la crisis, el sueño americano y la necesidad –explica Camargo–. Mucha gente prefirió irse a trabajar hasta 16 horas porque así podía mandar algo mejor para su familia”.

A su vez, Isabel señala que las oportunidades laborales en el municipio son principalmente en restaurantes y hoteles, labor que pueden cumplir en otro país y con mejores ganancias.



No obstante, no todo es color de rosa, pues el alcalde de Filandia, Jaime Franco, sostiene que aunque se ve una inversión y se han dado muestras de solidaridad, esta fama del municipio no ha traído tanta fortuna como se dice.



“Es bien sabido que tenemos muchos filandeños en el exterior –dice el alcalde–. Las familias se están viendo beneficiadas estos días con el alza del dólar, pero esto a su vez genera un alza en la propiedad raíz de la localidad”.



El mandatario señala que entre el 2008 y el 2012 llegamos a tener hasta cuatro casas de cambio en el municipio. Pero la gente no tiene en cuenta algo: no todos tienen familiares en el exterior, “entonces, claro, qué bien por los que lo tienen, han invertido en sus casas y se ven más bonitas, pero eso les sube mucho a los arriendos y terminan afectando a los demás”.



El mandatario sostiene que hay una fuerte necesidad en el municipio en cuanto a déficit de vivienda. Destaca que no todo es malo, pues los migrantes han sido solidarios. Por ejemplo, durante las afectaciones generadas por la cuarentena contra el covid-19 se recogieron 200 millones de pesos en mercados para las familias vulnerables. Gran parte de los aportes fueron del exterior.

El dueño de la casa de cambio Divisas y Finanzas en Armenia, Henry Alcázar, comentó que por estos días el dólar “ha estado un poco escaso y se está consiguiendo en las casas de cambio un poco más barato que la tasa representativa”.



Situación similar se vive en Pereira, donde la demanda de dólares ha crecido en las últimas semanas. “Ahora hay demasiada demanda que, vemos, es por el temor de la gente frente a la devaluación del peso y la gente se está amparando más en el dólar que en el euro”, indicaron desde la casa de cambio MoneyDinero de Pereira.

También, aseguran, hay buena oferta para compra, pues quienes tienen ahorros ven óptimos los precios actuales.



En Manizales, algunas casas sí reportan escasez de los billetes. “Está todo desfogado, la gente comprando por temor, por la alerta de devaluación y muchos otros factores. La verdad hay muy poco dólar porque quien lo tiene no lo quiere soltar y lo que entra se va muy rápido”, explicaron en la casa de cambio Euro & Dólar.



La otra cara de la moneda la viven las personas que envían remesas del extranjero. Tal es el caso de Luz Galvis, quien aseguró que en los últimos días ha hecho un gran esfuerzo por enviar un poco más y aprovechar los buenos precios.



“Están pagando muy bien el dólar, incluso hay casas de envío que lo están pagando unos centavos de dólar más alto de lo que aparece en Colombia –cuenta Galvis–. Hace seis meses estaban pagando 360.000 pesos por los 100 dólares que yo enviaba, ahora están pagando 480.000 pesos”.

El tercer sábado de diciembre es conmemorado como el día del migrante filandeño, un día para recordar a quienes migraron y han traído tanto beneficio al municipio.

Los habitantes de este pequeño municipio quindiano se sienten felices ante cada noticia que a la mayoría llena de temores. Es, sin duda, el pueblo que no le teme al alza del dólar.

Laura Sepúlveda y Laura Usma Cardona - Para EL TIEMPO

Miguel Ángel Espinosa Borrero - Redacción Nación