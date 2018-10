Fiestas y polémica, así se celebraron los 129 años de Armenia

En medio de críticas por realizar en septiembre el Reinado de la Chapolera, por el color de piel de la nueva reina, por el desfile del Yipao que no tendría piques acrobáticos ni carros antiguos y que, además se unió al desfile Cuyabro y por el Te Deum que no fue programado por la Alcaldía, así se conmemoraron los 129 años de la capital quindiana.

Los eventos más tradicionales de las festividades estuvieron rodeados de polémicas. El descontento comenzó con el Reinado pues no se realizó en octubre. “Cometieron un error este año con el reinado de la Chapolera, es el elemento central de las fiestas del pueblo por eso es reinado popular, es lo que motiva a la gente a salir a los desfiles pero este año este reinado pasó sin pena no gloria”, señaló el historiador y uno de los creadores del Desfile del Yipao, Jhon Jaramillo.

​

Otro de los eventos más importantes es el desfile y concurso del Yipao, que contó con unos 50 participantes. Pero estuvo marcado por la protesta de decenas de yiperos que reclaman mejores condiciones para el gremio y que los nuevos decretos del Gobierno Nacional los tienen a punto de desaparecer del Paisaje Cultural Cafetero y hasta del desfile.



Aunque la polémica se formó porque los organizadores del desfile habían excluido la categoría de pique acrobático, finalmente este sábado el alcalde Óscar Castellanos Tabares logró conciliar con los conductores y hasta evitó la caravana paralela que iba a salir al otro extremo de la ciudad para protestar. No obstante muchos fijaron carteles en sus vehículos, pidiendo mejores condiciones laborales.



Algunos de los yiperos se subieron a su jeep Willys y lo pusieron a girar en dos ruedas, para divertir a los asistentes a este evento, que estuvo precedido por el desfile Cuyabro con más de 300 bailarines y artistas en escena.



Ayer durante el cumpleaños de la ciudad, el alcalde Castellanos impuso la Orden Cordón de Los Fundadores al médico Hernán Jaramillo Botero, quien ha realizado más de 35.000 procedimientos quirúrgicos, la mayoría de ellos a pacientes de escasos recursos.



En la ceremonia, que se llevó a cabo en el recinto del Concejo Municipal, el mandatario hizo un llamado a la unidad. “No olvidemos doctor y todos quienes aquí nos encontramos, que un cordón se compone de fibras fuertes. Por ese motivo, si nosotros en conjunto formamos un solo cordón de oportunidades y soluciones, daremos vida a una alternativa para nuestra región que nada ni nadie podrá romper, porque estaremos unidos en cuerpo y alma, y entrelazados nuestros corazones por ese cordón que con la confianza como aliada, sabrá llevarnos hasta donde nuestros sueños nos lo permitan”, dijo el alcalde.



El tradicional Te Deum que se realizaba el día del cumpleaños de la ciudad, el 14 de octubre, fue el pasado viernes y fue organizado por la iglesia católica para conmemorar el aniversario de Armenia.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO