La temporada de invierno, extendido durante los últimos días, obligó a los cartageneros a repensar cómo las fiestas novembrinas, que este fin se semana se celebrarán en la ciudad, fueran un motivo para la generosidad.



Según el Distrito, las lluvias del pasado puente festivo dejaron 12 mil damnificados a causa de derrumbes, inundaciones y otras emergencias.



Es así como varias comunidades apoyaron el primer día de la campaña 'Bembé por la solidaridad', iniciativa que busca ayudar a las familias afectadas por la ola invernal en la ciudad.



'Bembé por la solidaridad'

La respuesta de los asistentes a la primera donación fue masiva y primó la recolección de alimentos no perecederos como arroz, lentejas y demás granos, así como pastas, harina y aceite. Estos insumos serán entregados por la Oficina asesora para la gestión de riesgos y desastres, OAGRD, a las familias identificadas como afectadas por la ola invernal en distintos sectores.



“Nos sentimos muy contentos al ver la respuesta de la ciudadanía a la campaña. Esto demuestra que somos un solo pueblo, que somos empáticos, resilientes y fuertes. Gracias a todos por el gran apoyo en este primer día”, manifestó Oscar Uriza Pérez, director del IPCC.



Así mismo, aseguró que la cultura y el patrimonio son una excusa para que los cartageneros ejerzan solidaridad con sus hermanos más necesitados, afectados por las lluvias.

La campaña continúa en las bibliotecas

Oscar Uriza Pérez, director del IPCC, motivó a los ciudadanos a continuar haciendo sus donaciones en las tres bibliotecas de la Red Distrital dispuestas para tal fin: Jorge Artel en El Socorro, Juan José Nieto, en El Educador y el Centro Cultural Las Palmeras, en el barrio Las Palmeras.



Quienes deseen apoyar, pueden hacerlo en los horarios de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Hasta el sábado 12 de noviembre.



"La cultura y el patrimonio van de la mano con acciones de solidaridad, empatía y generosidad en pro de la ciudad y del fortalecimiento de los procesos que en ella se desarrollan", dijo Uriza Pérez.



Claudia Gómez, asistente al encuentro cultural y solidario- que se llevó a cabo en la sede del IPCC- y donante, expresó: “Se hace necesario que como comunidad y ciudad nos unamos y crezcamos juntos, que nos cuidemos mutuamente. Porque cultura no significa únicamente las festividades y celebraciones sino aquella unión, aquella familiaridad de la que nacemos”.



El IPCC continúa liderando esta campaña a la que se han unido Grandes Lanceros, actores festivos, las Reinas 2021-2022 y las candidatas al Reinado de Independencia 2022.



María Angélica Klee, gestora social del Distrito, extendió la invitación no solo a los ciudadanos sino también a las empresas privadas y demás entidades A sumarse a la campaña del Instituto.



Esta campaña es liderada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en articulación con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).



