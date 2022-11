En el barrio Getsemaní- ayer gueto afro y de constructores de barcos- es el lugar de origen de la gesta independentista de Cartagena de Indias.



"Que lo sepa el mundo entero: Acá en la Plaza del Pozo, fue que un cubano glorioso dio el grito de independencia, aquí nació la insurgencia del pueblo cartagenero para que los chapetones de fueran de nuestro suelo", reza la canción 'el getsemanisense' de la Sonora Dinamita, que es himno del viejo barrio cartagenero.



Es por ello que los homenajes en estos 211 años de Independencia iniciaron muy temprano en Getsemaní.



El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, junto a su gabinete, y líderes del barrio Getsemaní participaron de la primera ofrenda floral, como acto conmemorativo de los 211 años de la independencia, en homenaje a Pedro Romero y los lanceros de Getsemaní.



También hubo honores a los próceres del movimiento independentista de Cartagena.



“Hoy es un día muy especial para Cartagena, no hay mejor sitio para conmemorarlo que Getsemaní. En este lugar se dio la independencia de Cartagena y del país, esto es un homenaje a quien realmente lideró y dio el grito de la independencia. A raíz de la ola de inseguridad y ola invernal muchos solicitaron cancelar la celebración del 11 de Noviembre, no obstante el consenso general es que hay que seguir adelante porque Cartagena es un pueblo resiliente, no nos vamos a dejar intimidar por los violentos”, manifestó el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.



A su turno, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Getsemaní, Marcos Vargas, dijo: “hoy nos convoca conmemorar la Independencia de Cartagena de Indias. El 11 de Noviembre de 1811 representa una fecha histórica para nuestra ciudad, significa la valentía del pueblo cartagenero; dentro de este marco histórico, el barrio Getsemani jugó un papel protagónico del movimiento independiente, pues desde aquí iniciaron el recorrido hasta la Plaza de la Proclamación para declarar de la independencia de Cartagena”.

Homenajes en el Camellón de los Mártires

La segunda ofrenda floral se realizó en el Camellón de los Mártires, lugar que recuerda la valentía de los hombres que dieron su vida por la libertad.



Esta ofrenda floral contó con la participación de la Armada Nacional, la Policía Nacional, el presidente del Concurso Nacional de Belleza, Raimundo Angulo Pizarro; la actual Señorita Colombia, Valentina Espinosa, y la reina de la Independencia de Cartagena, Angélica Blanco.



Esta tarde continuará la agenda con el tradicional Desfile de la Independencia en la Avenida Santander.



