Policía interviene 'covid-carnaval' en los barrios de Santa Marta

En Santa Marta, la pandemia no fue impedimento para que muchas personas exponiéndose al contagio del virus participaran de celebraciones y fiestas clandestinas de carnaval que se organizaron entre amigos o redes sociales.

(Lea también: Sorprendieron más de cien fiestas clandestinas en Barranquilla)

Aunque las autoridades informaron sobre diferentes intervenciones que tuvieron que desarrollar durante el fin de semana, en la ciudad prevaleció el comportamiento irresponsable de la gente que se la ingenió para protagonizar rumbas con maicena, espuma y consumo excesivo de licor hasta el amanecer.



En videos que circularon en redes sociales se ven festejos por todas partes, cuyos participantes no portaban tapabocas y violaban todos los protocolos de bioseguridad y restricciones.



En ciertos barrios, a las personas pareció no preocuparles el coronavirus y optaron por disfrutar tranquilamente de las carnestolendas bailando a ritmo de picós.

Capturan a organizadora de fiestas

La Policía informó que, en el marco de los operativos que se ejecutaron contra las fiestas clandestinas, una mujer fue detenida por ser recurrente en la organización de eventos que se han convertido en focos de contagio.



La capturada fue identificada como Angélica María Ortiz Silva, quien sería la propietaria de un inmueble que, según denuncias de la comunidad del barrio 20 de Julio, es reincidente en la realización de fiestas que son convocadas por redes sociales.



La ciudadana judicializada fue puesta a disposición de la Fiscalía seccional de Santa Marta por el delito de violación a las medidas sanitarias, según el artículo 368 del código penal colombiano por estar infringiendo los decretos distritales.

Los patios rumberos se intensificaron en Santa Marta durante el fin de semana de carnaval. Autoridades capturaron a una propietaria de estos sitios e impusieron más de 90 comparendos a los irresponsables hallaron violando las medidas y protocolos de bioseguridad. pic.twitter.com/JWnkub04cE — Roger Urieles (@Rogeruv) February 15, 2021

(Le puede interesar: Las peticiones al Ministro de Defensa por la seguridad de Barranquilla)

En este mismo caso presentado en el conocido Patio de Bloom fueron impuestos más de 90 comparendos a hombres y mujeres que se encontraron en la fiesta carnavalera.

Otras intervenciones

De igual manera, la Alcaldía reportó la intervención en otros dos patios rumberos clandestinos ubicados en los barrios 20 de Julio y la ensenada de Juan XXIII de la ciudad.



Los operativos de control que se realizaron en la Localidad Histórica-Rodrigo de Bastidas contaron con el acompañamiento de miembros de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.



En total se impusieron más de 80 comparendos por violación a la Ley 1801 de 2016 y el licor decomisado fue dejado a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera.

La alcaldesa Virna Johnson ha sido enfática en los controles y erradicación de estos focos de indisciplina social, no sólo para evitar la propagación del virus, sino para evitar fenómenos que alteren el orden público y la convivencia ciudadana.



Desde la administración Distrital se le recordó a la ciudadanía que se mantiene el toque de queda desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., hasta el próximo 1 de marzo.



Asimismo, no están autorizados eventos de carácter público o privado que impliquen la aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos expedidos por el Ministerio de Salud.

(Le recomendamos: Estas serán las vacunas que llegarán a Cartagena)

En la capital del Magdalena no está permitido el consumo de bebidas embriagantes en espacio público ni la reapertura de discotecas y lugares de baile.



“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que cumpla los protocolos de bioseguridad y se concienticen de que el covid-19 no se ha ido y es una obligación que entre todos nos cuidemos”, dijo la directora operativa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Sarita Vives.



Por otra parte, en el barrio Galicia fue sellado de manera temporal un estadero que funcionaba sin los permisos necesarios de ley y se evacuó a un grupo de personas que jugaba en un casino fuera del horario permitido.

Más contenidos de Colombia:

- Apenas quedan cuatro municipios en el país libres de covid-19

- Virreina internacional del Café es vinculada con secuestro en México

- 'Cartagena sin peajes', el movimiento ciudadano que hace historia

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv