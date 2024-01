La historia de Jairo Castellar,  anfitrión de la Fiesta de San Silvestre en Cartagena

Jairo Castellar es desde hace 23 años el gran anfitrión de la fiesta más grande de San Silvestre, que tiene como escenario la Plaza de San Pedro Claver, en el Centro Histórico de Cartagena.



La popular fiesta, que recibe todos los 31 de diciembre el año nuevo con fuegos artificiales, música en vivo y rumba al aire libre, es la más antigua de la ciudad colonial. Las puertas se abren en horas con un gran repertorio de artistas nacionales e internacional, y lo mejor de la gastronomía universal en una cena a manteles como buen augurio para el 2024.



Comenzó siendo mesero y hoy es el administrador y organizador de la fiesta más antigua de San Silvestre

Foto: Archivo particular

Parte de la felicidad de un hombre es su entorno laboral. Y yo amo este lugar, me llena de orgullo estas paredes centenarias y estas murallas llenas de historia FACEBOOK

La primera vez que Jairo Castellar trabajó en la popular fiesta fue como mesero de la prestigiosa cadena hotelera Decamerón, y corría el año de 1999.



Sin embargo, su elegancia, don de gentes y vocación por el servicio al cliente le permitieron ascender en el competitivo mundo del servicio turístico y hoy es el administrador del Restaurante San Pedro, y el cerebro atrás de la Fiesta den San Silvestre, cuya organización comienza en el mes de julio.



Este año el repertorio musical lo lideran Andrés Ariza Villazón, que trae una parranda vallenata y clásicos de la provincia; la música urbana estará a cargo de Cris y Rony; y como telón de fondo, directamente desde Cuba a Fresto: el rey de la nueva salsa.



Castellar nació en San Jacinto, Bolívar, pero llegó a Cartagena a los 15 con el sueño de ser profesional. Estudió electrónica en el Sena y le prometió a su padre que iba a conseguir un gran empleo en una de las empresas de la entonces naciente zona industrial del Mamonal, “en donde todos los jóvenes que veníamos de la región deseábamos trabajar”, dice.



“De niño aprendí a arar la tierra, a desyerbar con machete y cuidar el ganado, y fuimos de niños felices en el campo, rodeados del amor de nuestra familia y en medio de la libertad de la naturaleza”, dice, mientras última con su equipo de trabajo la celebración número 24 de la Fiesta de San Silvestre de la Plaza San Pedro, la más antigua del corralito de piedra.

Castellar es el gran anfitrión de familias de todo el mundo

Jairo Castellar, gerente del Restaurante San Pedro de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

hice de todo, por eso conozco toda la cadena de servicio, lo que me permite hoy dirigir personal, hacer gestión y entender al cliente, nuestra principal razón de ser FACEBOOK

“Mi papá quería que nos superáramos y siempre nos impulsó para que viajáramos a estudiar a Cartagena o Barranquilla, eso sí, para que saliéramos adelante pero con los principios aprendidos en la casa: trabajo duro y honradez”.



Pero el destino le tenía preparados otros caminos y por asares de la vida terminó trabajando en un restaurante donde, dice, “hice de todo, por eso conozco toda la cadena de servicio, lo que me permite hoy dirigir personal, hacer gestión y entender l cliente, nuestra principal razón de ser”.

Cuenta las horas para que inicie la fiesta

Claustro de San Pedro Claver. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Durante los últimos 23 años Castellar nunca ha pasado un 31 de diciembre con su familia, y siempre ha cantado las 12 de la noche con plato de cena en la mano o con una orden para una botella de champaña para algunos de sus clientes.



Pero para este san jacintero de 62 años nunca ha sido una tragedia. Por el contrario, siempre se siente feliz, y lo toma como buen augurio, el hecho de que despide y recibe el año trabajando.



Además todos los años su esposa e hijos llegan puntuales a las 12:30 a darle el abrazo fraternal para el nuevo año y a trabajar a su lado hasta la madrugada.



“Parte de la felicidad de un hombre es su entorno laboral. Y yo amo este lugar, me llena de orgullo estas paredes centenarias y estas murallas llenas de historia. Para mi es un privilegio y una bendición que la vida me haya puesto en este escenario patrimonial”, relata orgulloso.



Pero Castellar no solo es un acucioso administrador que trabaja con los cinco sentidos para que sus comensales se sientan a gusto, también se codea con los grandes artistas y managers de la música tropical con quienes negocia cada fiesta de 31 de diciembre.

Se ha sentado frente a frente para acordar honorarios con Wilfrido Vargas, Checo Acosta, Las chicas del Can, Poncho Zuleta (uno de sus grandes amigos) y una larga lista de jóvenes talento en el vallenato, la salsa y la champeta, que se han subido a tocar en el tablado de la Plaza San Pedro Claver, para protagonizar un rumbón que inicio un 31 de diciembre y culminó con la salida del primer sol del año siguiente.



“Admiro a Poncho Zuleta. No solo es un gran artista en el escenario, sino que además es un gran ser humano, y un aliado de la fiesta. Mire, cuando Poncho toca es cuando más botellas de Whisky se destapan”, sostiene este anfitrión excepcional que tiene su clientela ganada desde hace años.



“Tengo familias que nos reservan todos años, y no solo colombianas, que son muchas y de varias regiones del país. También esperamos familias de Suiza, Canadá, Argentina, España, Portugal, y más. Gente que vino una vez a la fiesta y regresa”, concluye este anfitrión ejemplar, que cuenta las horas para que inicie la fiesta.

