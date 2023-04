La historia del Festival de la Leyenda Vallenata se hilvana con letras de oro. El gran número de participantes y la masiva asistencia de turistas a la capital del Cesar durante esta temporada, así lo ratifican.



La fiesta cultural rinde tributo a un género musical, que, según algunos historiadores de esta región, nació en los estratos humildes del Magdalena Grande, que incluía los territorios que hoy conforman al Cesar, La Guajira y Magdalena.



Festival de la Leyenda Vallenata

El certamen traspasó fronteras y le viene apuntando a la internacionalización de la música vallenata. Conocedores de este folclor se atreven a vaticinar que está muy cerca el día que un compositor, verseador o acordeonero del exterior, pueda coronarse rey en el festival.



“Consuelo Araújo Noguera dijo que este festival tiene muchos hijos. Esto se ve reflejado en los eventos de México y Miami, donde han florecido algunos acordeoneros. Esto indica que se está haciendo bien el trabajo, que la música vallenata sigue siendo patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad”, precisó Juan Rincón, Jefe de Prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.



La oferta cultural y artística de la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata está impregnada este año con el talento de participantes de ocho países: Venezuela, Ecuador, Panamá, Chile, México, España, Italia y Estados Unidos.



En el concurso de acordeón profesional, Richard Enrique Daza Flores, natural de Chicago, estado Illinois (USA), se disputa la corona de rey vallenato 2023.



Este jueves saldrá a vibrar al público con los sonidos de los pitos y bajos, que lleva escuchando desde los once años. Sus bases interpretativas son heredadas de su padre.



“Mi padre es colombiano y madre mexicana. Lo que motivó el deseo de aprender a tocar este instrumento fue el grupo ‘Furor Vallenato’, del cual hacía parte mi padre. En Chicago, él me llevaba a los ensayos y terminó comprándome un acordeón Panther con el que aprendí a tocar mis primeras canciones”, recuerda emocionado, el acordeonero.

Álvaro López Carrillo, fue rey de reyes 2017, del Festival de la Leyenda Vallenata.

Su última presentación fue en el Festival Vallenato del 2019, donde quedó entre los 15 finalistas. Su mayor ilusión es ser el primer ‘Rey Internacional’ de la historia de este evento. Una contienda en la que también participan 61 acordeoneros de varias latitudes de Colombia.



“Mis notas de acordeón están inspiradas en muchos juglares como Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Juancho Rois, Omar Geles, Hugo Granados, Navín López entre otros. Mi meta es potenciar la música vallenata a nivel internacional para que muchas personas que están en el exterior, se animen también a participar”, comenta Richard.



En esta dura pelea de ‘gallos finos’ del acordeón, compitió el pasado miércoles, otro baluarte del instrumento de fuelle, Stefano Alessandro Ganci Donderis, oriundo de Panamá. No logró pasar a la primera ronda de la categoría aficionados, pero dejó una estela de su hazaña musical.



“Aprendí a tocar acordeón a los nueve años en Panamá. Mis profesores han sido Abdiel Aparicio y su hijo Raúl. Hace dos años también me da clases, el maestro Pedro ‘Pello’ Lara. Lamentablemente no pasé a la primera ronda, pero fue una excelente experiencia”, sostiene el músico.

Un bogotano, nacionalizado hace más de

30 años en Estados Unidos, va por la corona

El padre de Stefano Alessandro, Alessandro Ganci, es un italiano nacionalizado en Panamá, y compite con la canción ‘Valledupar’, un paseo que, según los entendidos de este folclor, cobrará fuerza en el concurso de canción inédita que arranca el próximo viernes.



“Esta canción el amor que siento por Valledupar y la hermandad entre los pueblos. Sus versos tienen mucho en común con los cantos de Panamá, donde me he criado. Una comparación entre los grandes artistas que de alguna manera tienen una conexión universal con esta música”, destacó Alessandro Ganci.



Entre los compositores del exterior, también participa José Vicente Castañeda Borrero, un bogotano nacionalizado hace más de 30 años en Estados Unidos, que aspira que su canción “No sé si serán los años”, en aire merengue, con el que aspira ganar la canción inédita de este festival.



“Esta se la quinta vez que participo. Mi relación con este folclor data desde el año 1970, cuando estudiaba en la Escuela Naval en Cartagena. Cuando asistí a un festival me llamó la atención la actuación que desde el palo de mango de la Plaza Alfonso López hacían los acordeoneros”, recalcó el compositor.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar