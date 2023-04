“A quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias. A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa…”. Estos versos que engalanan la danza del pilón, que da apertura al Festival de la Leyenda Vallenata, se matizan de rosa este año, para ahuyentar el cáncer de mama.



(Lea también: Los males de salud que Orlando Pelayo, asesino de su hijo, tuvo antes de morir)



Y es que el movimiento de los pasos de esta expresión cultural, acompasado con el serpenteo de las polleras al ritmo de tamboras, interactúan para que una treintena de mujeres que han superado esta enfermedad y otras que aún lo padecen, olviden las huellas de su proceso oncológico.

Es el caso de la periodista Ximena Becerra Guerra, a quien le diagnosticaron cáncer de mama hace siete años. Gracias a la música, nunca perdió la sonrisa y encaró la situación con valentía. Esto nutrió su estado anímico y le permitió salir airosa.



“Cuando me enfermé, la música y el baile eran vitaminas que devolvían mi vitalidad, luego del efecto de la quimioterapia. El viaje que recorrí con esta enfermedad no me robó la sonrisa, tampoco las ganas de salir adelante”, recalca Becerra Guerra.

Todavía hay vida después del diagnóstico

El baile es enriquecedor, nos hace olvidar que estamos pasando por un proceso complejo

Al compás tradicional de esta coreografía grupal, baila Deysi Catalán, que, con sus compañeras, invaden de alegría las calles de Valledupar, para lanzar un mensaje alentador a todas aquellas mujeres que batallan contra lo que ellas también padecieron.



Están convencidas que hay vida después del diagnóstico.



“El baile es enriquecedor, nos hace olvidar que estamos pasando por un proceso complejo. Nos hace brillar el alma, porque si tomamos la enfermedad como una rutina diaria se hace más difícil para nosotras. Cada paso que damos en esta comparsa los disfrutamos”, detalla complacida Catalán.



Entre el retumbe de tamboras y las notas mágicas de acordeón, este colectivo de mujeres afianza lazos de amistad y fraternidad.



Ninguna disfraza las secuelas de esta enfermedad, algunas lucen su cabeza rapada, se sienten identificadas con lo que vivieron y afrontan en este momento.



El grupo hace parte de la Fundación Madrina Rosa, una entidad sin ánimo de lucro que desde hace nueve años brinda asistencia integral en asesoría emocional y jurídica, orientación y pautas de autocuidado a pacientes que reciben un diagnóstico de cáncer de mama.



Muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el tratamiento, lo que deriva el cambio que la enfermedad trae a sus vidas.

A bailar Pilón Vallenato

Muchas de ellas, por primera vez, bailan el pilón llenas de esperanza y fraternidad. Creen de manera vehemente que sí hay vida después del cáncer

“Hace tres años Dios nos puso en el corazón este deseo de bailar el Pilón Vallenato. Organizamos una dinámica que cada persona apadrinara a una mujer; sin embargo, el Señor dispuso otra cosa en ese momento particular del mundo, debido a que llegó la pandemia y todo quedó congelado”, explicó Paola Pamela Maestre Castro, presidenta de la Fundación Madrina Rosa.



Las ‘bailarinas rosas’ ensayaron durante dos meses de la mano de Tomás Payares, curtido coreógrafo de la danza del pilón.



“Muchas de ellas, por primera vez, bailan el pilón llenas de esperanza y fraternidad. Creen de manera vehemente que sí hay vida después del cáncer. Bailan por todas, e incluso por las que se fueron. Sin duda esa es su consigna y el mayor motor para hacerlo”, sostiene Payares.

Todo está planeado en el proceso

Somos mujeres guerreras, ejemplo para quienes creen que el cáncer sólo tiene rostro de muerte

Cada detalle de esta comparsa fue pensando y planeado. Las telas del vestuario y su simbología del color rosa, los accesorios que fueron realizados por las manos de las mismas sobrevivientes.



Más allá de la nota glamurosa y vistosidad, lleva implícito un mensaje de amor, de renacer a la adversidad. Para ellas, significa sentirse vivas y pese a todo pronóstico, disfrutar de nuevas oportunidades cada día.



“En medio del calor y el jolgorio de este desfile enviamos un mensaje contundente de prevención y autocuidado a todas las personas. Somos mujeres guerreras, ejemplo para quienes creen que el cáncer sólo tiene rostro de muerte. Al contrario, la vida florece una vez hayas pasado por una circunstancia como esta”, destaca entre sonrisas Jina Rocha de Araújo, sobreviviente de cáncer.



(Además: El refuerzo de seguridad que recibe Valledupar para el Festival Vallenato 2023)



La mayoría son mujeres de escasos recursos. Por ello tocaron puertas a todos los estamentos de Valledupar para liderar esta causa.



Músicos como Jorge Antonio Oñate, Ernesto Mendoza, Orlando Liñán, Fernando Rangel, así como la diseñadora Lina Medina son padrinos de esta iniciativa.



“Todos sumamos. Estamos muy agradecidas porque tocamos puertas y ellos nos hicieron llegar las donaciones respectivas para financiar los gastos que conlleva este grupo de piloneras”, resaltó Maestre.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

