Cuatro días de agitada fiesta folclórica y cultural vive la capital del Cesar, tras el desarrollo de la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata.



La ceremonia de clausura se llevará a cabo mañana domingo, con la coronación de los nuevos reyes en las modalidades de acordeonero profesional y canción inédita.



El ajetreo de las competencias, las extenuantes horas de ensayos, los músicos que no llegaron a tiempo, el reemplazo de algún corista, el estrés que genera el certamen, son parte de los sucesos inesperados de estos concursos.

Festival Vallenato: Parque de la Leyenda 'Consuelo Araújo Noguera'.

“Son situaciones que hacen parte de los mismos concursos, que, hasta ahora, han sido bien recibidos. Podemos decir, que, hasta ahora, el balance es satisfactorio, se está cumpliendo a cabalidad lo programado”, resaltó Juan Rincón Vanegas, Jefe de Prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.



Este año compiten más de 200 concursantes en diferentes modalidades. Llegaron en representación de 15 departamentos de Colombia y de ocho países: Venezuela, Ecuador, Panamá, Chile, México, España, Italia y Estados Unidos.



La disputa de las coronas ha estado reñida, porque los ‘gallos finos’ del folclor vallenato, han mostrado lo mejor de sus talentos.



Hasta ahora, las batallas musicales las han conquistado participantes fuera de la capital del Cesar: Rey Acordeonero Aficionado Jesús David Valderrama (Barranquilla), Rey Acordeonero Juvenil Kevin Leonardo Noguera (Cúcuta), Reina Menor acordeonera Sofía Pinzón Donado (Bucaramanga) y Rey Infantil Armando Luís Espitia Benavides (Chinú, Córdoba).



Para este sábado está previsto la escogencia de la Acordeonera Mayor, donde tres alcanzarán pasar a la final, mientras que en la Piqueria Mayor, seis.

El remate del Festival

Un abrebocas de la fiesta que se vive en Valledupar.

En el duelo de acordeón profesional clasificaron en la segunda ronda 25 concursantes, donde 17 obtuvieron los mayores puntajes, entre ellos: Frenéis Luís Arrieta Ramos, Juan David Atencio Berrio, Edgardo Alonso Bolaño Gnecco, Jaime Luís Castañeda, Juan Camilo Guerra, Omar Alberto Hernández, Augusto Carlos López, Javier Antonio Matta, Camilo Andrés Molina, Enderson de Jesús Rada, entre otros.



Del grupo de los 25, solo cinco pasarán a la final que tendrá lugar mañana domingo en la tarima Colacho Mendoza, del Parque de la Leyenda ‘Consuelo Araújo Noguera’.



Tendrán que interpretar los cuatro aires vallenatos: merengue, paseo, puya y son.

En este mismo escenario, se escogerá también el rey de la Canción Vallenata Inédita, uno de los concursos más afamados del festival.



En esta categoría participaron 229 canciones. De ellas fueron escogidas 60, de las cuales 30 pasaron a la segunda ronda.



Las temáticas están inspiradas en el folclor vallenato, vivencias, desamores, nostalgia, mientras que otras, hacen referencia al homenajeado de esta versión, Luis Enrique Martínez ‘El Pollo Vallenato’.



En esta oportunidad se dieron cita granados compositores vallenatos, con un nivel muy reñido el uno del otro.

Carlos Vives y Maluma estarán en el Festival Vallenato 2023.

Entre las canciones que compiten sobresalen

está ‘Leandro es un verso’

"Mi canción es una respuesta de algunas canciones que compuso mi padre Gustavo Gutiérrez Cabello, como 'Mi niño se creció' y 'Rumores de viejas voces'..."

TWITTER

El paseo ‘Recobro mi vida’, del compositor y periodista Yolis Díaz, fue de las más aclamadas por el público. Marcan hechos anecdóticos de su vida, de la nostalgia de un hombre maduro que recobra su juventud con los abrazos y travesuras de su nieto, a quien aspira ver en un festival vallenato.



“Siento el peso de los años que me van pasando, los huesos se han ido desgastando, se van cayendo las muelas. Siento el peso de los años que por mí han pasado, el cabello se me ha vuelto blanco y voy perdiendo las fuerzas”, dice un verso de esta canción.



No clasificó para la segunda ronda, pese a que, varios miembros del jurado, habían motivado a los compositores escribir temas diferentes.



En la lucha viva de estas narrativas, se destacaron otros compositores, que, pese a que concursan por primera vez, se darán a la pelea este sábado para llegar a la final.



Entre las canciones que compiten sobresalen ‘Leandro es un verso’ de Faustino José de la Ossa Pineda, ‘Verso de poesía’ de Liliana Margarita Geney, ‘Las canciones de Luís Enrique de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, ‘Defendiendo el legado’ de Enrique Gutiérrez Armenta.



“Mi canción es una respuesta de algunas canciones que compuso mi padre Gustavo Gutiérrez Cabello, como ‘Mi niño se creció’ y ‘Rumores de viejas voces’. Es la primera vez que participo y espero llegar a la final”, recalcó Enrique Gutiérrez.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar