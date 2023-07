Como es de costumbre, el próximo 21 de octubre iniciará la semana en la que se llevará a cabo el Festival Internacional de Teatro en Manizales (FITM) en su edición número 55, la cual terminará hasta el próximo 28 de octubre.



(Siga leyendo: Medellín: así están las cuentas de la Feria de las Flores a 10 días de su inicio).



Al evento asistirá como país invitado la región de Galicia, ubicada en España, la cual traerá consigo compañías como Ibuprofeno Teatro, Ainé Producciones, Pistacatro, Fran Sieira y Elefante Elegante, con el fin de mostrar -a través de sus obras- su trabajo, cultura y humor peculiar.

Por favor, despierten y tengan un gesto de paz FACEBOOK

TWITTER

Además de esto, también contará con la participación de compañías teatrales de talla internacional y nacional. Por ejemplo, Buenos Aires y la Universidad de Caldas, quienes tienen como objetivo hacer una "reflexión muy importante sobre la paz, teniendo en cuenta que el mundo está ardiendo y ustedes no se dan cuenta, por favor, despierten y tengan un gesto de paz", según comentó el director del FITM, Octavio Arbeláez.



Pero eso no es todo, dado que el Festival será escenario de estreno con la obra 'Banda Sonora', la cual será realizada por el Teatro Petra, entre otras.



Con base en lo anterior, la organización, montaje y producción teatral estará organizada por colaboradores de la ciudad de Medellín, con el fin de cumplir con las expectativas de quienes desean asistir, según un comunicado del FITM.



(Además: Barranquilla tendrá su Carnaval y festival de verano como grandes ciudades del mundo).

¿Cómo adquirir las entradas?

El abono más costoso no supera los $120.000 pesos, más barato no se puede FACEBOOK

TWITTER

Si tiene pensado no perderse de este gran evento, podrá adquirir el abono a partir del 1° hasta el 31 de julio en el portal de Tu Boleta. Lo anterior, con el fin de que las personas puedan comprar el paquete completo y así acceder a una sala en específico y, por ende, a todas las funciones que allí se presenten.



Por el contrario, a partir del 1° de agosto, las personas interesadas solo podrán pagar una boleta por función.



“Los precios están muy económicos, porque precisamente somos

solidarios y entendemos la situación que atraviesa; no solamente el país, sino también el mundo, y lo que nos interesa a nosotros es ver las salas llenas. Entonces, el abono más costoso no supera los $120.000 pesos, más barato no se puede, queremos que el tema económico no sea impedimento para ir a ver teatro”, expresó la directora ejecutiva del FITM, Mariangela Mendoza, según un comunicado del portal web del evento.



Lo invitamos a conocer los pasos para adquirir los abonos, según las redes sociales del Festival.

Más noticias en EL TIEMPO

Selección Colombia femenina: así se verán por TV los partidos en el Mundial

Alcaldía de Funza entregó equipos de tecnología especializada a colegio público

Así fue el espectacular desfile de Jacquemus en Versalles

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS