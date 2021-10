Festival de la Leyenda Vallenata y el reto de volver a la presencialidad

“Lo digo de corazón, soy un hombre agradecido, sentí una gran emoción, con todo lo sucedido”, así resumió en versos el compositor Rosendo Romero, ‘El Poeta de Villanueva’, lo que experimentó tras el homenaje recibido durante el Festival de la Leyenda Vallenata.

“Todo esto es una muestra de que Dios existe, recibí muchos reconocimientos, trofeos, pergaminos y manifestaciones de cariño, algo maravilloso en mi vida”, resaltó el compositor.



Esta edición (la número 54) fue el primer evento masivo que se realizó de manera presencial en Valledupar desde que comenzó la pandemia del covid-19.



“A pesar de que algunos no respetaron las medidas de bioseguridad y que no se exigiera el carné de vacunación para ingresar a algunos escenarios, creo que se cumplieron las expectativas en este caso”, destacó Yolis Arrieta Díaz, periodista y folclorista de la región.



Cinco días de fiesta folclórica y cultural, que se inició el pasado 13 de octubre y culminó durante la noche del domingo, matizada con los aires vallenatos, baile de piloneras, amasado entre notas de acordeones, caja y guacharaca, que hicieron vibrar a propios y visitantes.

“El festival regresó de manera presencial después de dos años de ausencia. Sirvió para demostrar que el evento hacía falta, no de manera virtual como se hizo el año pasado. El balance es positivo, se cumplió en el aspecto folclórico y reactivación económica”, dijo un miembro de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

Las participaciones

Este año participaron 30 acordeoneros en la categoría profesional, 20 en aficionados y 16 en infantil.



La Fundación Festival Vallenato destacó que hubo concursantes de 17 departamentos y de otros países como Argentina y Venezuela.



En este duelo de acordeones, resultaron ganadores: José Ricardo Villafañe, categoría profesional, Daniel Eduardo Paternina Garay, aficionado, José Villazón, juvenil, Santiago Díez, categoría infantil y Nataly Patiño, acordeonera mayor e Isabel Picón, acordeonera menor.



“Pienso que el acordeonero que se coronó anoche como rey vallenato, será solo por seis meses, porque en abril habrá un nuevo rey, seguramente este evento se realizará en su fecha tradicional”, recalcó Díaz



Para Óscar Martínez, también periodista y conocedor del folclor, el título de rey vallenato es sinónimo de buen acordeonero, sin embargo, el fallo de anoche cambiará el concepto de mucha gente.



“Pienso que hasta los actuales reyes vallenatos deben sentirse incómodos porque ya ahora no podrán sacar pecho con ese logro. "Ah no, es que rey vallenato es cualquiera”, es lo mínimo que le podrán contestar”, resaltó Martínez.

Otros ganadores

En canción inédita participaron 38 talentosos compositores, que marcaron una nueva historia musical en la región.



En esta contienda musical, quedó en primer lugar ‘Las vainas de Oñate’, del compositor Jesús Carrascal.



También se coronó como rey de la piqueria, el llanero Yostimar Prada, quien demostró agilidad y seguridad en su improvisación.



Concursó por primera vez en este evento en el 2019, donde llegó a la semifinal, luego, al año siguiente, fue uno de los finalistas.



En este evento, no faltaron los versos de quienes cubrieron el certamen.



“El de octubre si fue Bueno, un festival con honor, faltó motivar al pueblo, en abril es superior”, destacó el periodista Yolis Díaz Arrieta, quien hizo seguimiento al festival.

En seguridad

El coronel Douglas Restrepo, comandante de policía del Cesar, destacó como positivo el comportamiento de los asistentes a este evento.



Se atendieron 202 casos de riñas: por violencia intrafamiliar y perturbación a la tranquilidad y seguridad pública.



En materia de homicidio, delitos y hurto de mayor impacto a comercios, residencias y vehículos, hubo una reducción del 100%.



“Se realizaron controles de seguridad en toda la ciudad y el departamento. Se capturaron 11 personas, se incautaron 82 armas blancas y dos traumáticas, cinco establecimientos fueron cerrados”, resaltó el coronel.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

