Festival de la Leyenda Vallenata: conozca la programación del próximo evento

Los organizadores del Festival de la Leyenda Vallenata hicieron entrega de la programación oficial que tendrá el 57º Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Iván Villazón Aponte que se realizará del 30 de abril al 4 de mayo de 2024.

La programación de actividades inician el sábado 27 abril con el desfile de Jeep Willys Parranderos a partir de las 3:00 de la tarde y el domingo 28 de abril se realizará el concurso de Pintura Infantil desde las 8:30 de la mañana: ‘Los niños pintan el Festival de La Leyenda Vallenata, para finalizar se llevará a cabo el desfile de Piloneras Infantil y Juvenil desde las 3:00 de la tarde



La programación sigue el lunes 29 abril desde las 8:00 de la mañana inician las primeras rondas de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado.



Para el martes 30 abril continúan los concursos mencionados e inicia el concurso de Acordeonera Mayor a partir de las 8:00 de la mañana. Luego, a las 4:00 de la tarde se da inicio el desfile de Piloneras Mayores.



Para finalizar el día, a las seis de la tarde se llevará a cabo la inauguración del 57° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Iván Villazón Aponte.



Para el primero de mayo desde las 8:00 a.m. siguen los concursos mencionados y se inicia Acordeón Profesional; después Piqueria Infantil (10:00 A.M.) y Piqueria Mayor (2:00 P.M.).



La programación para el día jueves dos de mayo desde las 8:00 de la mañana establece la semifinal de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado. Segunda ronda de Acordeonera Mayor, primera ronda de Canción Vallenata Inédita y segunda ronda de Piqueria Mayor (10:00 A.M.). Además, la primera ronda de Acordeón Profesional a partir de las (11:00 A.M).



El tres de mayo a las 8:00 de la mañana empieza sigue la semifinal de los concursos de Acordeonera Mayor, Piqueria Mayor; segunda ronda Acordeón Profesional (11:00 A.M.) y Canción Vallenata Inédita – 8:00 A.M.



Para las 8:00 de la noche están previstas las finales de los concursos de Acordeonera Mayor y Piqueria mayor.



Para terminar la jornada, el sábado cuatro de mayo desde las 8:00 de la mañana se le dará continuidad a las semifinales de los concursos de Acordeón Profesional y Canción Vallenata Inédita y a las 8:00 de la noche, serán las finales de los mencionados concursos.

