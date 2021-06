Restaurante en Santa Marta dice que el 'Flaco' Solórzano miente

Con una factura como evidencia, la administradora del restaurante El Costeño, en el sector de Playa Blanca, Santa Marta, se defendió de los señalamientos del actor Fernando Solórzano, el 'Flaco' Solórzano, sobre unos supuestos abusos en los precios por dos pescados que le vendieron.



La mujer, que se identificó como Andrea Franco, aseguró que no entiende las razones por las que el personaje de televisión denunció el supuesto cobro excesivo casi 15 días después de que visitó el balneario.



(En contexto: Flaco Solórzano habla del lío que tuvo en restaurante de Santa Marta)

“Quiero desmentir al señor Solórzano, que nos visitó el 6 de junio. Él vino con otras ocho personas y pidió almuerzos hasta para los lancheros que lo trajeron a la playa. Nosotros le cobramos lo justo”, comentó Andrea.



La administradora expresa que los pescados lebranches de los que habla el actor fueron de dos libras y el valor facturado por los dos que pidió fue de 100.000 pesos en total y no 180.000 pesos como dijo en su video, que se hizo viral.



“La cuenta en total dio 408.000 pesos porque se le cobraron adicionalmente tres arroces de camarón, una sierra, un camarón a la ajillo, dos pargos rojos, tres limonadas y dos gaseosas”, sostuvo la representante del restaurante, quien pidió al 'Flaco' Solórzano que se retracte.



La Corporación Social Turística de Playa Blanca ratificó lo dicho por el restaurante y aseguró que el actor mintió con su testimonio, que además, aseguran, deja mal parado al destino a nivel nacional.



(Vale la pena leer: Capturan a influenciador que hacía retenes ilegales vestido de policía)

Él vino con otras ocho personas y pidió almuerzos hasta para los lancheros que lo trajeron a la playa. Nosotros le cobramos lo justo FACEBOOK

TWITTER

“A ellos no les pasó nada de lo que dicen en el video, por eso le pedimos que diga la verdad, porque nosotros tenemos los precios exhibidos para que la gente compare y denuncie. La verdad es la primera vez que recibimos una queja como esta”, expresó Iledys Pacheco, presidenta de la Corporación.



Según la dirigente gremial de este sector, sí hubo un reclamo por parte del grupo que acompañó al actor, pero fue porque pretendían pagar precios mucho más bajos a los que están definidos en el establecimiento gastronómico.



“La persona que se acercó a reclamar por la factura no fue el señor Fernando, sino alguien que lo acompañaba, quien manifestó que ese pescado en la playa debe costar $ 7.000 u $ 8.000… por Dios, eso no cuesta ni en una pescadería”, añadió.



(Le puede interesar: En el hospital de Polonuevo (Atlántico) apareció otro falso médico)

A ellos no le pasó nada de lo que dicen en el video, por eso le pedimos que diga la verdad, porque nosotros tenemos los precios exhibidos para que la gente compare y denuncie FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, dijo que el actor era un mentiroso y que con su comentario estaba afectando a un balneario que está muy organizado y que cuenta con servicios médicos y de salvavidas.



A pesar de la explicación entregada por el restaurante y las veedurías de Playa Blanca, el actor Fernando Solórzano se mantuvo en su versión, en la que considera que “le dieron duro en la cabeza con los precios”.



“La cuenta dio $ 890.000 pesos, rectificamos y sumó en realidad $ 804.000, todavía nos seguía pareciendo caro, así que llamamos a la administradora, quien no dio la cara, pero sí envió una nueva factura, esta vez por $ 579.000 pesos, que fue la que finalmente pagamos”, puntualizó el 'Flaco' Solórzano.



(En contexto: $ 180 mil le cobraron al 'Flaco' Solórzano por 2 pescados en la playa)

Alcaldía investiga

Por su parte, la Alcaldía de Santa Marta, a través de las secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno y el Instituto de Turismo, en compañía de las autoridades competentes, inició las respectivas indagaciones para tomar medidas que eviten presuntos cobros excesivos en la prestación de servicios turísticos en playas de la ciudad.



La directora del Indetur, Laura Agudelo, manifestó que ya se hizo una visita al restaurante y que el siguiente paso será contactar al actor para conocer su experiencia y contrastar las dos versiones.



Como recomendación a los prestadores de servicios turísticos de la zona, solicitó dar mayor visibilidad al listado oficial de precios con el fin de evitar que ocurran estos hechos.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

Más noticias en Colombia

Condenan a 38 años de prisión a universitario que mató a su exnovia

En Sincelejo docentes piden 100 % de vacunación para regreso a clases