PereiraFil2018, la feria del libro más importante del Eje Cafetero

La Feria Internacional del Libro de Pereira 2018 Paisaje, Café y Libro, que lidera la Cámara de Comercio de la capital de Risaralda y que se realizará entre el 2 y el 7 de octubre próximos en Expofuturo, se consolida como una de las más importantes, siendo actualmente la quinta mejor en su género del país.

Así lo dieron a conocer los directivos de la Cámara, que desde ya auguran su rotundo éxito para esta cuarta versión, porque dicho evento ya no se circunscribe únicamente a Pereira, sino que ahora tiene un impacto regional y nacional dentro de la agenda de la industria cultural.



Jorge Iván Ramírez, presidente ejecutivo de la entidad gremial, manifestó que la apuesta cultural hace parte de sus actividades misionales tal como se evidencia en iniciativas permanentes como Cine en Cámara y Noches de Serenata y que ahora están apostándole a un tema tan importante como la promoción de la lectura en la región, costumbre que crece cada año un poco más gracias a eventos como este.



“Nosotros empezamos de una manera muy incipiente hace cuatro años con una feria pequeña, como se inició Expocamello hace 15 años, y hoy se muestra la diferencia porque la feria ha tomado un realce que le ha permitido crecer demasiado, alcanzando 25.000 visitantes el año pasado y este año muy seguramente superaremos esa cifra”, resaltó el directivo.



Además, anunció que aparte de tener más de 60 escritores, más de 125 actividades, invitados nacionales e internacionales, dentro del marco de la misma se adelantará la Asamblea General de Afiliados, donde se reconocerán a los empresarios y líderes Gabriel Jaramillo, quien recibirá honor al mérito cívico y Ana María Osorio, honor al mérito empresarial.



“Desde la Cámara un reto que nos hemos puesto es seguir potenciando los temas culturales, trabajar el cluster de cultura y ha sido muy motivador la recepción de los escritores, gestores culturales, porque me pasó que dos escritores me llamaron a pedirme que quieren estar en la feria, entonces ya no es esa feria donde nosotros vamos a buscar a los escritores, sino que los escritores vienen a nosotros porque reconocen la importancia de participar allí”, dijo el presidente.



Marcela Ronderos, vicepresidente comercial de la Cámara, agregó que “buscamos acercar a las personas a los libros a través de una exhibición y una muestra comercial muy amplia, incentivar la lectura y nosotros nos caracterizamos por trabajar el emprendimiento y la competitividad, y la cultura no se nos puede quedar atrás, por eso ahí está la Cámara de Comercio liderando en apoyo con la Alcaldía de Pereira, trabajando este proyecto cultural”.



Aseguran que esta nueva versión llega más afianzada y nutrida con unos invitados de lujo entre los que se incluyen el medio de colombiano de sátira y parodia Actualidad Panamericana en la apertura, también La Pulla, del Espectador, los escritores Gustavo Álvarez Gardeazabal, Germán Castro Caicedo, Mario Mendoza, Elena Li Chow el periodista Hernán Peláez, el exministro de salud y economista, Alejandro Gaviria, y Santiago Rojas, exdirector de la Dian.



También estarán Camila Chaín periodista y escritora colombiana, Larry Vito Larrichio, académico e investigador estadounidense y el encuentro denominado Los Tres Mosqueteros de los íconos de la caricatura nacional Matador, Vladdo y Mheo.



La muestra Insípida Vitae, del artista pereirano Gussi, estará expuesta durante la feria y para los niños también habrá un pabellón de lectura infantil y la Bebeteca, donde los más pequeños acompañados de sus padres y cuidadores podrán tener contacto directo con el universo de los libros y la lectura.



JUANITA MENDOZA

PARA EL TIEMPO