La Feria Regional del Calzado, Marroquinería, Moda y Artesanías -Expocuero Caribe 2022 se constituye en el evento más importante de reactivación de la economía en Sucre, con negocios que superan los 5.000 millones de pesos.



El evento ha permitido que los comerciantes del cuero, productores de calzados, marroquinería en general y los artesanos en la región puedan hacer negocios a nivel regional, nacional e internacional.



Paralelo a los negocios con base en el cuero, Expocuero Caribe 2022 le abrió también las puertas a la moda, las comunicaciones, la publicidad y la proyección del turismo en la subregión Golfo de Morrosquillo, ya que en esta ocasión se realiza en el municipio de Coveñas.

Sector clave en Sincelejo

En la actualidad el sector de calzado, cuero y marroquinería está constituido por más de 115 unidades productivas generando más de 700 empleos directos y cerca de 300 indirectos

Dentro de la producción del calzado para la Feria del Cuero, Sincelejo es epicentro de la producción y del movimiento que permite en un gran porcentaje que el evento se convierta en un éxito.



Desde la Secretaría de Desarrollo del Departamento, y desde un estudio regional de mercado de la Red de Observatorios Ormet, destacan a Sincelejo por la gran cantidad de fábricas dedicadas a la elaboración del calzado y el alto número de empleos que genera, al igual que en otros municipios de Sucre.



“En la actualidad el sector de calzado, cuero y marroquinería está constituido por más de 115 unidades productivas generando más de 700 empleos directos y cerca de 300 indirectos y el 20 por ciento de las micros y pequeñas empresas son del sector calzado”, ha manifestado el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, gran impulsor del proyecto.



Señaló que los empleos están distribuidos principalmente en población joven y vulnerable que participan en la cadena de corte, armado, costura, montaje y detallada.



“Estas unidades de trabajo están produciendo actualmente cerca de un millón de pares de zapatos, de los cuales cerca del 30 por ciento son vendidos a compradores nacionales, el 40 por ciento a compradores regionales y el restante 30 por ciento en el mercado local”, dijo.

Formalizar el sector

Tenemos participando en la rueda de negocios alrededor de 120 compradores regionales y nacionales. Están participando como expositores 45 calzadistas y 10 diseñadores de moda del departamento de Sucre

Para la Secretaría de Desarrollo del Departamento, uno de los objetivos es impulsar la formalización del sector del cuero y la marroquinería en general, trabajando para bajar la informalidad del sector y garantizar la permanencia de 500 nuevos empleos directos.

De la misma manera informaron que por ser Coveñas en el Golfo de Morrosquillo, epicentro de Expocuero Caribe 2022, se reactivó el turismo a gran escala, con una ocupación hotelera importante, con ventas en restaurantes, bares y en la oferta turística en general.



Este año la gobernación de Sucre hizo una alianza con Inexmoda de Medellín convocando a compradores de calzado del nivel nacional para la comercialización al por mayor del calzado de los empresarios expositores de la feria.



“Hoy tenemos participando en la rueda de negocios alrededor de 120 compradores regionales y nacionales. Están participando como expositores 45 calzadistas y 10 diseñadores de moda del departamento de Sucre, los cuales garantizan la expansión del sector calzado y artesanías a nivel nacional e internacional y la consolidación de la reactivación económica del departamento”, precisó.

Esta feria tiene que estar tan arraigada que no se lo dejen quitar. Es tan importante como la Feria Ganadera, el Carnaval de Corozal o las fiestas del 20 de Enero. Foto: Expocuero

Artesanos

Esta feria tiene que estar tan arraigada que no se lo dejen quitar. Es tan importante como la Feria Ganadera, el Carnaval de Corozal o las fiestas del 20 de Enero.

Para la organización de Expocuero, los artesanos de Sucre tienen un lugar especial por su aporte cultural y ancestral a través de sus productos.



El Gobernador de Sucre manifestó que tiene más de 21 mil millones de pesos en la línea de crédito Lec Sucre Diferente, a la que pueden acceder los empresarios para fortalecer sus empresas.



Afirmó el funcionario que el sector del calzado en Sucre será tan representativo para la economía, como lo es la ganadería y la agricultura.



“Esta es una feria más grande que la del año pasado. Esta feria tiene que estar tan arraigada que no se lo dejen quitar. Es tan importante como la Feria Ganadera, el Carnaval de Corozal o las fiestas del 20 de Enero. Esta es una conquista que no podemos perder”, señaló.



Por su parte la gestora de Productividad e Innovación, Marianella Peñaranda destacó la forma como se ha generado empleo en la región por intermedio de la Feria.

Resaltó la participación de Inexmoda, empresa que ofrece asesorías especializadas y formación a los participantes de la feria.



“Necesitamos generación de empleo pero no la logramos si no fortalecemos al sector productivo y ese es el gran objetivo, a partir del fomento al emprendimiento y la cultura empresarial”, dijo.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo