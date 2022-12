Entre los manizaleños es común escuchar decir que el año no empieza el primero de enero, sino el 11, el 12 , el 13 o cualquier otro día que sea el último día de la Feria. En el 2023 la fiesta sí que será extendida, pues este año llegará más temprano que de costumbre; el pasodoble que identifica esta fiesta en cualquier parte del mundo empezará a sonar desde este dos de enero.



Múltiples actividades culturales, deportivas y gastronómicas harán parte de la versión 66 de la Feria de Manizales, la más antigua del continente.



“Tendremos 6 artistas internacionales, 13 nacionales y al menos 70 locales que, sin duda, engrandecen cada año nuestra Feria. Priorizamos a los habitantes de la ciudad en las actividades y puestos de trabajo que genera esta festividad”, manifestó el alcalde Carlos Mario Marín.



A lo largo de la semana, en la Plaza de Bolívar se vivirá la fiesta con diferentes ritmos: se prestarán artistas como Gilberto Daza, en una programación denominada la 'Noche de la Esperanza', donde se presentarán cantautores católicos y cristianos. También Jorge Celedón; Andy Rivera; Bonny Cepeda; Paola Jara y Giovanny Ayala (Noche Popular) harán parte del cartel que se presentará cada noche totalmente gratis.



En las tradicionales Fondas y Arrierías, un espacio al que se ingresa con cobro de boletería, cantarán artistas como Luisito Muñoz, Nelson Velásquez, el Charrito Negro, David Pabón, El Andariego y La Sonora Matancera.



Además, los protagonistas del 'Superconcierto de la Feria', el 7 de enero en el estadio Palogrande, serán con Espinosa Paz, Zion & Lenox, Blessd, entre otros.



De otro lado, la edición 51 del Reinado Internacional del Café, tendrá 27 representantes. Francia será la novedad. La nueva Reina deberá llevar la cultura cafetera a todos los rincones del mundo.



En los espacios deportivos se mantendrán actividades como los tradicionales carritos de balineras, ciclismo, trepadores, down hill urbano, billar, fútbol, karts, patinaje y motovelocidad, entre otros.



Entre las novedades se encuentran la Feria de Cafés Especiales, exhibición de stunt (maniobras en moto), lucha libre y TC 2000 (simuladores de velocidad).



Si bien la Feria iniciará el próximo lunes, con la lectura del Pregón, la ciudad empezará la feria anticipada este sábado. En la Plaza de Bolívar se tendrá el show de Jorge Varón, será gratuito y contará con la presencia de varios artistas nacionales como Alejandro Palacios y Nelson y sus estrellas.

La cabalgata de apertura será el lunes, dos de enero, a partir de las 11:00 de la mañana. Foto: Jhon Jairo Bonilla

Los toros y el ‘olé’ también estarán entre las actividades

La tradición taurina de Manizales también se mantiene y la ciudad vivirá su 67 Temporada Taurina con un cartel en el que aparecen los nombres de los más afamados matadores del mundo.



Román, Juan Sebastián Hernández, Luis Bolívar, José Arcila, Marco Pérez, Luis Bolívar, Emilio de Justo, Sebastián Castella, El Juli y Roca Rey son algunos de los matadores que se enfrentarán a toros de ganaderías como la Ernesto Gutiérrez, el Espíritu Santo y Santa Bárbara.



Al momento, según informaron las autoridades, la temporada se mantiene sin ningún contratiempo y no hay inconvenientes como los presentados en los días recientes en la plaza Cañaveralejo de Cali, en donde -por poco- debe cancelarse la temporada.



“Este es un evento privado y se mantendrá mientras no haya un ato legislativo que lo impida. La plaza de toros es privada y la actividad es coordinada totalmente por la organización; así que los taurinos tienen la tranquilidad de que se realizará, pues no tiene inversión de recursos públicos”, agregó el mandatario de los caldenses.

Los tradicionales juegos piromusicales serán el miércoles a las 7:00 de la noche. Foto: Jhon Jairo Bonilla

