Se aplaza la Feria de Manizales por pandemia del covid-19

La versión número 65 de la Feria de Manizales quedó aplazada a raíz de la emergencia por el covid-19. Ya no será en enero, como es la tradición, sino que se realizaría pasado el primer semestre del 2021.



El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín, argumentando que se atraviesa por la fase más crítica de la pandemia y un evento de estas proporciones sería de gran riesgo para la salud pública.

"Lo hicimos por tres objetivos fundamentales: proteger la vida y la salud de los manizaleños, evitar nuevas cadenas de contagio y controlar el nivel de ocupación de camas UCI”, indicó Marín.



Y es que según las autoridades sanitarias y conforme con el comportamiento diario de la enfermedad, si cada 23 días en Manizales se multiplica el número de casos positivos, en enero de 2021 se estima que se registrarían entre 50 mil y 60 mil casos en total.



El mandatario local precisó que la ciudad ha mantenido por más de dos semanas una ocupación de camas UCI superior al 60 por ciento y de mantenerse el nivel de aceleración de la pandemia que se tiene hoy podría haber un colapso de la red hospitalaria y prefieren evitar este riesgo.



Además de la salud, la economía fue otro motivo. La administración analizó que los empresarios y vendedores de los diferentes sectores de la economía tendrían una muy baja tasa de retorno si la programación se efectuara mediante la virtualidad.



Desde el Instituto de Cultura y Turismo, dependencia que organiza la feria más antigua de América Latina, aseguran que esta decisión tiene como fin no solo el beneficio y el disfrute de la ciudadanía, sino la generación de impactos positivos en términos económicos para los sectores que participan en la celebración.



Si bien la Feria se posterga, no se cancela. Marín sostuvo que a través del Instituto envió un proyecto al Ministerio de Cultura para que se garantice la realización en cuanto sea posible. “Esto nos permitirá estar listos para que cuando la Feria se vaya a hacer tengamos la disponibilidad de recursos y los manizaleños contemos con esta fiesta anual", aseveró el alcalde.



La ciudad no estará del todo “apagada” en enero, pues se realizarán actividades simbólicas virtuales para promocionar la Feria con diferentes públicos.

Esta no es la primera vez que el evento más importante de la ciudad se aplaza. Ya ocurrió en 1980 a causa de un terremoto y en 1986 por lo ocurrido en el 85 con el volcán Nevado del Ruiz.



