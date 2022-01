Avanza la versión 65 de la Feria de Manizales, que por primera vez incluyó un concierto de música cristiana en el principal escenario público de la ciudad. Y fue precisamente el concierto denominado 'La noche de la esperanza', que tuvo como artista principal al cantautor Alex Campos, el espacio elegido por un novio para pedirle matrimonio a su pareja.



El compromiso se dio en la noche del lunes en la Plaza de Bolívar, mientras cantaba Campos, colombiano y ganador de cinco Premios Grammy Latinos.



"¿Qué es lo que pasa ahí que todos miran?", preguntó el artista, a quien le mostraron el cartel con el sí. El cantautor hizo subir a la tarima a la pareja, quien contó que lleva pocos meses de novios, pero que ya desea casarse.



En medio de las palabras de felicitación, Campos les dedicó una de sus canciones más emblemáticas, 'Tu poeta', que el cantautor escribió en honor a su esposa.

En medio de la interpretación, el artista también elevó una oración por la futura pareja.



"No existe matrimonio perfecto, el que se case pensando que no tendrá problemas da un paso en falso (…) Espero que no se les olvide este momento y que, cuando pasen por crisis, se aferren a lo único que los puede llevar hasta el final: Cristo", fueron algunas de las palabras del cantante.



Con alrededor de 12.000 personas culminó este segundo concierto en la Plaza de Bolívar, donde habrá actividades gratuitas el resto de la semana. Esta noche, por ejemplo, el género será el pop, con las presentaciones de artistas como Santiago Cruz y Pasabordo.

