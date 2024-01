Feria de Manizales 2024: así es la programación, artistas y actividades de este jueves

La Feria de Manizales es un evento que lleva 67 años vistiendo de fiesta a la capital de Caldas. En esta última edición, que se ha estado realizando del 5 al 15 de enero, hay una programación de más de 450 eventos en donde se incluyen conciertos, desfiles, eventos deportivos y culturales para el disfrute de sus asistentes.



Este jueves, 11 de enero, la ciudad tiene a la espera más de 30 eventos anotados en su agenda.



En esta oportunidad, la feria anual, conocida como 'la mejor feria de América' tiene planeados algunos festejos que van desde fiestas tradicionales a conciertos de grandes exponentes de la música como Jean Carlos Centeno y Alex Manga.



Durante el día se llevarán a cabo ferias artesanales, eventos taurinos, torneos y competencias deportivas, granjas interactivas, ferias gastronómicas y presentaciones musicales variadas, con los géneros de boleros, vallenato y ranchera incluidas en la lista.



La mayoría de la agenda programada para este jueves es gratuita, conozca cuál es la programación del día:



-Seven Leagues Caldas Fútbol 7

EVENTO GRATUITO

Parque el Arenillo

Horario: 8:00 A.M. - 8:00 P.M



-Torneo de Billar Feria de Manizales

EVENTO GRATUITO

Coliseo Menor (Salón Combate)

Horario: 8:00 A.M. A 9:00 P.M



-Baloncesto 3×3

EVENTO GRATUITO

Unidad Deportiva Palogrande

Horario: 8:00 A.M - 4:00 P.M



-Tercera Feria de las Artes de Manizales en alianza con el Museo de Arte de Caldas y Manizales Biocultural

EVENTO GRATUITO

Museo de Arte de Cladas (Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores)

Horario: 9:00 A.M A 6:00 P.M



-¡Viva el Arte! ¡Viva la Feria! Expoarte Manizales

EVENTO GRATUITO

Salas Cumanday y Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 9:00 A.M A 7:00 P.M



-Feria popular, artesanal y microempresarial

EVENTO GRATUITO

Plazoleta Palacio de Bellas Artes, Barrio Chipre

Horario: 9:00 A.M. A 9:00 P.M.



-Los niños están de Feria – MagicLand: Una aventura de fantasía

EVENTO GRATUITO

Ecoparque Los Yarumos

Horario: 10:00 A.M A 5:00 P.M



-La Nación Gamer 2024

EVENTO GRATUITO

Estación del Cable Camino de la Palma - Frente a Converry

Horario: 10:00 A.M A 5:00 P.M



-Feria Artesanal de Manizales: Exposición Nacional e Internacional de Artesanías

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Centro de Ferias y Exposiciones Expoferias

Horario: 10:00 A.M. A 8:00 P.M.

-Carpa al Son que me Toquen Hobby Festival «Aficiones y Experiencia» Granja Interactiva, Vehículos Réplica de Película, Museo de Curiosidades. Muestra Comercial, Feria Gastronómica

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Centro de Eventos Manizales, 400 metros Adelante de laTerminal Nuevo, Entrada a Villamaría

Horario: 10:00 A.M A 8:00 P.M



-Mercado del Artesano

EVENTO GRATUITO

Pasaje Fundadores - Contiguo al Teatro Fundadores

Horario: 11:00 A.M A 8:00 P.M

-Museo del Ron

EVENTO GRATUITO

Bulevar Niza - Sector Milán

Horario: 12:00 P.M. - 10:00 P.M



-Noche de Boleros Y Cuerdas

EVENTO GRATUITO

Parque Ernesto Gutierrez

Horario: 2:00 P.M. - 11:00 P.M.



-Cine en Ferias Infantil

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 3:00 P.M A 5:00 P.M



-Desfile de las Naciones «Las Fiestas de Colombia» Candidatas participantes al Reinado Internacional del Café edición 52º

EVENTO GRATUITO

Recorrido: Sector el Cable - carrera 22 hasta el calle 25

Horario: 6:00 P.M. A 8:00 P.M.



-Noche Vallenata: Jean Carlos Centeno y Alex Manga

EVENTO GRATUITA. EVENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Plaza de Bolívar

Horario: 7:00 P.M. A 12:00 A.M.



-La Feria en tu Barrio Artista:Jorge Grajales Escalera

EVENTO GRATUITO

Barrio El Carmen

Horario: 7:00 P.M A 11:00 P.M



-Presentación Artística escuelas de salsa de la Triada Cali

EVENTO GRATUITO

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 7:00 P.M A 9:00 P.M



-Carpa Olé Popular Yeison Jiménez

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA. EVENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Sector Homecenter

Horario: 7:00 P.M. A 2:00 A.M.

Redacción Últimas Noticias.

