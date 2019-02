Fenómeno del Niño sería la causa de mortandad de peces en El Rodadero

A una consecuencia del fenómeno del ‘Niño’ atribuyeron las autoridades de medio ambiente la mortandad de peces registrada en el canal de Las Iguanas, ubicado en el sector de El Rodadero (Santa Marta).

El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental -Dadsa- liderado por Wilson Rodríguez, luego de conocer la situación se dirigió al lugar y adelantó un rápido estudio. No dudó en manifestar que la muerte masiva de peces en la zona tiene que ver con las condiciones ambientales que enfrenta la región.



“El fenómeno del ’El Niño’ aumenta la temperatura del agua. Esto en conjunto con la disminución de los niveles de oxígeno en el agua, ocasiona la muerte masiva de las especies”, informó el director del Dadsa.



Asimismo, la autoridad ambiental indicó que “fue evidenciado un aumento en las poblaciones de peces en el cuerpo de agua, por lo cual, la oferta de oxígeno era poca para la demanda requerida”.



Cabe resaltar que también los niveles de penetración de luz están siendo instruidos, lo que conlleva a que siga presentando una disminución de oxígeno debido a que al no entrar la luz no se presenta el proceso de fotosíntesis y la emergencia podría aumentar.



De todas formas, el Dadsa informó que se tomarán muestras de agua para realizar estudios físico-químicos para descartar que también haya tenido injerencia cualquier contaminante externo.



Por último, el alcalde Rafael Martínez le ordenó a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta -Essmar- realizar la respectiva recolección de los peces de la mano del Dadsa para así evitar una emergencia. “Los peces serán retirados en las próximas horas", dijo el burgomaestre.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta