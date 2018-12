El fenómeno del Niño ya está impactando a Colombia y su maduración sería en el primer trimestre del 2019, según manifestó Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Los efectos de este fenómeno se asocian a la disminución de lluvias y aumento de temperaturas, impactos que se sienten en la región Caribe, Andina y en los llanos orientales.



“El fenómeno del Niño ya está en el país y nos está impactando. Está haciendo su entrada y esperamos que empiece a madurar con fuerza a final de diciembre, además será paralelo a la primera temporada seca del año”, explicó González.



De acuerdo con la directora del Ideam, la temporada seca entró con mucha fuerza en la región Caribe, “una zona que es susceptible de desabastecimiento de agua en municipios de La Guajira, Magdalena y Cesar”.

En La Guajira, el Sistema de Alerta Temprana (SAT), de Corpoguajira y la Cruz Roja, recomendó a los Consejos Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo tomar medidas preventivas y reactivas ante los efectos que pueda generar la consolidación del fenómeno.



En el departamento cesaron las lluvias desde comienzos del mes de noviembre. En los últimos días se registran cielos ligera o mayormente cubiertos, con una humedad por encima al 70 por ciento y con temperaturas que oscilan entre los 32 grados a 33 grados, con sensación térmica de 34 grados.



La directora del Ideam también explicó que en este momento se están emitiendo las alertas en las cuales se señala que el fenómeno está evolucionando.



Según la experta, el descenso de las precipitaciones y las altas temperaturas ya están dándose en gran parte del norte del país y los llanos orientales, incluso extendiéndose a sectores de la Amazonía.

La región Andina es otra de las zonas que siente el rigor de esta variación climática por la disminución en las precipitaciones, aunque en el sur todavía hay algunas lluvias.



En esta región también han descendido de manera considerable las temperaturas mínimas en las madrugadas.



González agregó que el país depende de las lluvias para el nivel de los ríos y abastecimiento para acueductos veredales, por lo que al no tener agua se podría vislumbrar un descenso en la disponibilidad del líquido para la comunidad.

Categoría del fenómeno

Según el Ideam, el fenómeno del Niño que se está viviendo es de una categoría moderada respecto al acontecido entre el 2015 y 2016, el cual ocasionó desabastecimiento de agua en varias zonas de Colombia, incendios forestales y obligó a reforzar varias medidas al Gobierno nacional.



“En 2015-2016 ocurrió un fenómeno de categoría muy fuerte, de los más fuertes de la historia con el de 1997-1998 y 1982-1983. Este lo estamos considerando de categoría moderado”, señaló la experta.

Si es moderado debemos tener incluso más cuidado FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, explicó que aunque sea moderado, eso no significa que el impacto no sea considerable, pues en el país un fenómeno como este genera afectaciones indistintamente de la categoría.



“Si es moderado debemos tener incluso más cuidado porque a medida que va evolucionando se nos va secando el país y estamos propensos a incendios forestales y expuestos a no tener la manera de manejarlos”, añadió.

Alerta en zonas ganaderas

La directora del Ideam señaló que estos tiempos secos pueden afectar a agricultores y cultivadores, teniendo en cuenta que no van a tener agua de riego y los cultivos pueden estar expuestos a altas temperaturas y bajas precipitaciones.



Además, en el último fenómeno climático de este tipo, ocurrido entre el 2015 y 2016, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) dio cuenta de la muerte de más de 32.000 cabezas de ganado.



Esta situación generó un llamado de alerta al Gobierno nacional y a los departamentos del Llano por parte del presidente de la junta directiva del Comité de Ganaderos del Meta, Alfonso López, pues la llegada del fenómeno podría ocasionar cuantiosas pérdidas para los ganaderos de la región, si no reciben apoyo.

El último fenómeno del Niño ocasionó la muerte de miles de animales en Casanare. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

El dirigente gremial recordó que hace cuatro años la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), cuando manejaba los recursos parafiscales, los preparó y les daba a los pequeños ganaderos en venta un silo de maíz a muy bajo costo para poder mitigar los efectos de las elevadas temperaturas.



En esta oportunidad, como los recursos ya no los maneja Fedegán, “estamos pendientes de que el Ministerio de Agricultura acoja el mismo programa”, dijo López, y advirtió que este fenómeno los puede atacar más fuerte que hace cuatro años porque este año la temporada invernal presentó demasiadas lluvias y pocos se vio el sol para efectos de que las praderas hicieran el proceso natural de fotosíntesis.

Llevamos entre 20 a 25 días de un verano que ingreso demasiado temprano FACEBOOK

TWITTER

Explicó que todo ser vivo y más tratándose de los vegetales necesitan del agua y del sol para hacer el proceso de fotosíntesis y tras “salir del invierno en el que las praderas no se pudieron recuperar, ahora llevamos entre 20 a 25 días de un verano que ingreso demasiado temprano”.



No obstante, señaló que él y algunos ganaderos se prepararon un poco haciendo silo de maíz y suplemento con pollinaza, que contiene proteínas por el estiércol del pollo que ayuda al bovino para que no baje demasiado su peso.



NACIÓN

Con reportería de Riohacha y Villavicencio