Fenalco Bolívar hizo un llamado urgente al diálogo y la concertación a las autoridades y al gremio de taxistas, para que se eviten las vías de hecho como mecanismo de presión para el logro de objetivos particulares.



El gremio de los amarillos de Cartagena anunció que se sumará al paro nacional programado para este miércoles, lo que significa una jornada de caos vehicular y afectaciones económicas, según Fenalco.



'Tan importante es el derecho a la protesta, como el respeto al trabajo y a la libre movilidad', Fenalco

"Desde Fenalco Bolívar nos reafirmarnos en la posición sobre la necesidad de generar reglas claras e igualdad de condiciones para los sistemas de transporte individual y especial. También se reafirma, que es con el Gobierno y en el Congreso donde se dirimen las diferencias y no usando las calles como vía de presión", señala la agremiación.



Fenalco subraya que la economía y especialmente sectores como el comercio y el turismo se perjudican enormemente con cada protesta o bloqueo que se realiza en Cartagena.



"Las pérdidas son incalculables y difícilmente recuperables. En el caso del turismo, Cartagena ha tenido serios inconvenientes en el pasado, cada vez que quienes se manifiestan en contra de la autoridad, utilizan las vías de hecho en los puntos neurálgicos sin respetar el derecho de quienes no participan", señala.



“Tan importante es el derecho a la protesta, como el respeto al trabajo y a la libre movilidad, de ahí que aquel no debe degenerar en bloqueos que impidan a los ciudadanos y a los trabajadores en general el poder llegar a sus destinos en condiciones apropiadas y de oportunidad, más aún en una ciudad como la nuestra.” Señaló Mónica Fadul Directora Ejecutiva Fenalco Bolívar.

