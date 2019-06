Condenan a hombre que hizo pasar como suicidio el asesinato de esposa

Un Juzgado Penal del Circuito de Neiva emitió un fallo condenatorio contra Edgar Alexander Calderón Algarra, publicista y profesional en mercadeo, por el asesinato de su exesposa de 38 años, una reconocida comerciante del sector.

Hasta 40 años de cárcel podría pagar el publicista por el crimen que cometió el 18 de noviembre de 2017 en su casa del barrio El Cedral, Neiva.



El señalado golpeó a su esposa en el rostro, cabeza y otras partes del cuerpo. Posteriormente la asfixió y colgó el cuerpo de una soga para hacer creer que era un suicidio. El hombre confesó haberla atacado luego de que ella se rehusara a seguir compartiendo vivienda con él.

"Me dijo: tengo novio, y la idea es vivir con él", confesó Calderón Algarra en las audiencias de este caso que estremeció a los habitantes de Neiva.

No la solté hasta que sentí que no se movía más. La rabia que tenía era mucho más grande que la resistencia que ella puso

“En el patio vi una soga y lo que se me vino a la cabeza fue devolverme, pasársela por el cuello y ahorcarla. No la solté hasta que sentí que no se movía más. La rabia que tenía era mucho más grande que la resistencia que ella puso”, dijo en su momento, con lo que la Fiscalía concluyó que se trató de una acción premeditada.

Así mismo, se conoció que para encubrir el crimen, el hombre envió mensajes de WhatsApp desde el celular de ella y los contestaba en el suyo. Luego, salió a la calle a tomar cerveza y, al regresar a su casa a las seis de la mañana, llamó a la señora que les cuidaba a los hijos para decirle que Yina Paola Manrique había sido hallada muerta.



En medio de la confesión, el hombre le pidió perdón a la familia pues "nada justifica lo que hice, le pido a Dios perdón, a mis hijos porque son los que más están sufriendo, perdón a la mamá, al papá y a sus hermanos”.



