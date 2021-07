Buscan recursos para apoyar a familia de víctima de feminicidio

Durante esta semana y la próxima, la fundación Feminicidios Colombia estará recaudando fondos para apoyar a la familia de Leidy Carmenza Vega Osorio de 29 años, quien fue asesinada por su esposo en un barrio de Armenia.

La mujer tenía tres hijos que estaban al cuidado de su mamá en Bogotá. Los gastos del traslado del cuerpo de Vega desde Armenia hasta Bogotá, y los servicios funerarios, fueron asumidos por la Secretaría de la Mujer de la capital.



La fundación, además, está llevando la representación judicial de la madre y los hijos de Vega durante las audiencias que se cumplen en un juzgado de Armenia en contra de Alexander Osorio López, agresor de la joven.



‘’Habilitamos una semana completa para recibir las donaciones, pero no recibimos mucho. Aquí en Colombia se dona para muchas cosas, pero cuando son víctimas mujeres y de feminicidio esas donaciones no se dan. Es muy difícil porque las personas asumen que como Leidy murió ya no se necesita nada, pero ella tenía 3 hijos menores de edad y les enviaba plata para su manutención, ahora la mamá no cuenta con ese ingreso’’, contó la abogada Yamile Roncancio, directora de Feminicidios Colombia, que se dedica a apoyar a sobrevivientes o familiares de víctimas de estos casos.

‘’Además de la representación judicial también tratamos de apoyar a las víctimas y sus familiares en lo que más podamos, ocasionalmente recaudamos ayudas humanitarias en casos extremos. Lo que nos ingrese en la cuenta bancaria esta semana y posiblemente la próxima es para la familia de Leidy’’, informó Roncancio.

Recordamos que @FeminicidiosCol está recolectando para ayuda humanitaria a la familia de Leidy Carmenza Vega, informamos que todas las donaciones que se hagan durante esta semana estarán destinadas a esa ayuda humanitaria. — Fundación Feminicidios Colombia (@FeminicidiosCol) July 19, 2021

La mujer murió hace casi 8 días, víctima de los golpes de su esposo, según fue relatado durante las audiencias por la Fiscal Primera Especializada de Armenia. De acuerdo al relato de confesión de Osorio López, después de notar que su esposa ya no respiraba, permaneció junto a su cadáver durante dos días y luego lo llevó envuelto en un colchón hasta un polideportivo cercano al sector donde residían y tras varios intentos la enterró.



Finalmente, Osorio le confesó el crimen a su mamá y ella lo convenció de entregarse a las autoridades y contar lo sucedido.



‘’También estamos revisando cómo podemos ayudar para que los niños reciban atención psicosocial que es uno de los dramas más grandes que viven las familias víctimas de feminicidio porque en el país nadie se hace cargo de esos menores huérfanos. Ellos no deben recibir solo una atención una vez al mes, porque esto es un trauma enorme para ellos. Necesitan atención de calidad que les permita entender lo que pasó’’, señaló la directora de la fundación.

Las donaciones se pueden realizar en la cuenta de ahorros número 08500000976 de Bancolombia a nombre de

ARMENIA

