Familia de Natalia Fernández teme que su asesino quede en libertad

La vida de la familia Fernández Montoya se derrumbó desde el 15 de octubre de 2020 cuando se enteraron que su hija menor, Natalia Fernández Montoya, fue asesinada en una habitación de su casa en Villavicencio.

La noticia que recibieron por teléfono los dejó devastados. Un vecino y el exnovio de la joven, Carlos Andrés Santoval Villamizar - quien el mismo día confesó ser el responsable del feminicidio - fueron hasta el apartamento y la encontraron cubierta con una sábana.



La hermana de Natalia, Sori Andrea Fernández Montoya, cuenta que ella y su madre les pidieron a los dos hombres que fueran a buscarla ya que no habían tenido comunicación con la mujer desde el 13 de octubre.



"Carlos fingió buscarla, nos dijo mentiras hasta que se descubrió que mi hermana había fallecido. Él confesó su crimen en Villavicencio y mientras esperaba la orden de captura se fue hasta Monterrey, Casanare. Allá se entregó", asegura.



De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, la joven murió por asfixia mecánica el 13 de octubre de 2020 a las 2 de la mañana.

Sori Andrea, quien es ingeniera de sistemas, relata que hasta el momento el proceso judicial en contra de Santoval había avanzado en óptimas condiciones. Sin embargo, el pasado 11 de marzo se llevó a cabo la audiencia preparatoria y la defensa del confeso asesino solicitó el aplazamiento de esta para tener tiempo de analizar las pruebas entregadas por la Fiscalía que, al parecer, envió tarde.



La familia de Natalia sigue a la espera de que el juzgado les comunique cuál es la nueva fecha y mientras eso pasa, hay una preocupación que no los deja tranquilos. "Estos procesos tienen los tiempos medidos y nuestro abogado nos dijo que todo puede terminar en un vencimiento de términos. Nos preocupa que ocurra esto porque tenemos la plena certeza de que este sujeto puede volver a cometer un crimen como este", afirma Sori Andrea.

Desde el crimen, esta familia no ha parado de buscar justicia y alzar la voz para evitar que otras mujeres sean víctimas de feminicidio. Su hermana clama para que este caso no quede en la impunidad. Afirma que para ellos ha sido muy doloroso afrontar el duelo de haber perdido a Natalia de esa manera tan cruel y no puede creer que ahora les toque "rogar por justicia".



Y es que su vida, desde ese 15 de octubre, ha girado en torno en la búsqueda para que Carlos Santoval obtenga una condena por el crimen que cometió. En su momento, la Fiscalía emitió un comunicado informando que le había imputado cargos por el delito de feminicidio agravado.

Carlos Santoval fue capturado el 17 de octubre de 2020. Foto: Fiscalía General de la Nación

Natalia, una joven alegre y emprendedora

A sus 23 años, Natalia soñaba con sacar adelante su negocio de diseño de invitaciones, papelería y accesorios para las bodas. El emprendimiento se llama 'Somi Studio', en honor a su madre Sonia Milena Montoya.



Su tiempo lo dedicaba a terminar el trabajo de grado poder obtener el título de ingeniera de sistemas de la Universidad de los Llanos, donde también estudiaba su exnovio.



Las horas libres que le quedaban las destinaba a sacar adelante su iniciativa. "Amo inmensamente leer a quienes nos contactan agradeciendo ser parte de sus eventos y amo igualmente poder apoyar a mis proveedores en sus proyectos, que al igual que yo, la mayoría lo construye desde casa. Gracias a quienes nos apoyan desde lejos y a quienes nos inspiran a mejorar en este bello emprender", se lee en una publicación que realizó en las redes sociales de la empresa.



La hermana mayor de Natalia recuerda que uno de los sueños que tenía esta joven era poder darle empleo a madres cabeza de familia. También tenía planeado viajar en diciembre para radicarse definitivamente en Cali con su madre y Sori. El tiquete ya lo tenía comprado, pero el encuentro lamentablemente nunca pudo darse.

La familia de Natalia espera que la audiencia pueda llevarse a cabo lo más pronto posible y se conozca la condena en contra de Santoval. En redes sociales crearon un movimiento que se llama #TodosSomosNatalia y a través de Instagram y Twitter piden justicia no solo por el caso de la joven, sino también por los de otras mujeres que han sido víctimas de violencia.

AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ

Redactora de ELTIEMPO.COM