Desmienten suicidio, Laura Melisa habría sido asesinada en Cartagena

El padre de la joven Laura Melisa Caballero Montaño hallada muerta, el pasado sábado 14 de agosto, en la habitación 13 B del edificio Calamarí, sector turístico de Bocagrande, asegura que ella fue asesinada.



Los pronunciamientos de familiares y amigos de Laura Melisa desmienten las primeras informaciones entregadas por la Policía Metropolitana de Cartagena que aseguran que la joven se habría suicidado.



Las primeras hipótesis de las autoridades en la ciudad señalaban que la joven se habría ahorcado.



la drogó y la dejó inmovilizada para defenderse. En la necropsia se encontró que ella no tenía ni rasguños, ni moretones. No había tejido de piel debajo de las uñas, que mostrara que ella lucho. FACEBOOK

Sin embargo, EL TIEMPO habló Con Daniel Caballero, padre de la víctima, quien señala que la joven de 23 años fue asesinada por un ciudadano norteamericano, quien con engaños habría llevado a la víctima hasta el apartamento, y allí la habría drogado y luego asfixiado.



“Mi hija fue asesinada en Cartagena, en el apartamento de un norteamericano. Ella tuvo la mala fortuna y se cruzó en el camino con este hombre que la drogó, ella murió en el apartamento del criminal: la drogó y luego la asesinó”, señaló Daniel Caballero a este diario.



Según este hombre, la versión del suicidio, fue la que el presunto asesino quiso mostrar para poder huir de la escena del crimen.



El coronel Jorge Albeiro Carrillo Delgado, comandante (e,) de la Policía Metropolitana de Cartagena le dijo a este diario que la muerte de la joven se produjo por suspensión, y que la persona que se encontraba con la joven en el apartamento está plenamente identificada, que se encuentra en Cartagena, y que las autoridades saben de su paradero. .

Laura Melisa Caballero Montaño hallada muerta, el pasado sábado 14 de agosto, Foto: archivo particular

El hombre se ganó la confianza de Laura

Al lugar llegó la Policía, pero los hechos que narraron en esa primera instancia fueron los que él dijo FACEBOOK

El padre relata que Laura Melisa había llegado a Cartagena el primero de julio.



“Mi hijo trabaja con negocios internacionales y ejerce de manera privada en Cartagena. Él había viajado a Bogotá y quiso que su hermana lo acompañara unos días en Cartagena”, añade el padre.



Habría sido precisamente en medio de ese ambiente laboral de los negocios internacionales donde los hermanos Caballero Montaño conocieron al hoy señalado, por la familia de la víctima, asesinó de Laura.



“Este hombre se ganó la confianza de los dos porque tiene conocimientos en negociaciones con bolsas internacionales como Nueva York y Londres a través de internet, con la moneda bitcoins. Esta fue la carnada con la cual le endulzó el oído a mi hija a quien le interesó conocer sobre este mundo de los negocios por internet”, relata Daniel.



Mi hija no tenía ningún motivo para suicidarse. Nunca tuvo ningún antecedente que pudiéramos pensar que atentara contra su vida. Al contrario, era una niña feliz... tenía amor por la vida FACEBOOK

También asegura el padre de la víctima que el hombre le ofreció su apartamento, donde tenía toda la infraestructura en computadores, para enseñarle a ella todos los secretos de los negocios digitales.



“Luego de que se ganó la confianza de mis hijos, ella comenzó a ir a ese apartamento”, dice el adolorido padre.



“Él la drogó y al dejó inmovilizada para defenderse. En la necropsia se encontró que ella no tenía ni rasguños, ni moretones. No mostraba que ella intentó defenderse, no había tejido de piel debajo de las uñas, que mostrara que ella lucho. A ella la tomó en total estado de indefensión y drogada. Estando en esa condición le produjo asfixia mecánica con una toalla”, denuncia Daniel.



“Versiones de persones que estuvieron en los momentos posteriores a los hechos, es decir el sábado 14 de agosto después de las 2 de la tarde, comentan que al lugar llegó la Policía, pero los hechos que narraron en esa primera instancia fueron los que él dijo”,

“Tergiversó todo, diciendo que se trataba de una prostituta que se drogó, se enloqueció y se suicidó, también que el crimen fue en medio de un triángulo de amor”, añade Caballero.



Según el padre, el presunto homicida ya habría sido condenado en los Estados Unidos a 24 años de cárcel. Sin embargo, como reo ausente se refugió en Colombia.



Laura era feliz y no tenía motivos para suicidarse

Laura Melisa Caballero habría llegado a Cartagena para acompañar a su hermano y para aprender algo más para su vida, pero encontró la muerte.



La joven estudiaba lingüística y le apasionaban los idiomas, hablaba perfectamente el inglés, lo que la acercó más al extranjero que señala la familia como autores del crimen.



Según las personas cercanas a la joven, este hombre no habla español.



“Mi hija no tenía ningún motivo para suicidarse. Nunca tuvo ningún antecedente que pudiéramos pensar que atentara contra su vida. Al contrario, era una niña feliz, que no le faltaba nada: tenía amor por la vida, y fue educada en un hogar de valores y ética por la vida” sostiene Daniel, quien agrega: “Sus sueños eran vivir, estudiar y progresar”.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

