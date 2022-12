María Eugenia Romero Campo, de 37 años de edad, de origen venezolano, fue asesinada con arma blanca por su ex compañero sentimental en el municipio de San Onofre (Sucre). Posteriormente, el agresor fue linchado por la comunidad.



La pareja había llegado desde Venezuela a vivir a este municipio de Sucre, que hace parte de los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo, y al parecer por el constante consumo de licor del hombre, la unión presentó problemas y terminaron separándose.



De acuerdo con allegados a la pareja en San Onofre, el hombre de quien no se ha entregado su identidad, se fue a vivir a Barranquilla, pero al parecer le insistía a su exmujer para retomar la relación.



Fue en busca de la reconciliación

Familiares y vecinos de la mujer bloquearon vía con palos y piedras para impedir paso de la ambulancia, obligaron al conductor a bajar al paciente y lo lincharon. La ambulancia fue incinerada

TWITTER

Después de dos años lejos de San Onofre, el hombre regresó en busca de una reconciliación, pero lo hizo bajo los efectos del alcohol y terminaron nuevamente discutiendo dentro de la casa donde vivía la mujer, en el sector El Porvenir.



El informe de la Policía Nacional indica que cuando María Eugenia Romero Campo se encontraba en la cocina fue agredida con arma blanca en la garganta y el abdomen, heridas que la llevaron a la muerte.



Ante la situación el agresor escapó por el patio vecino y con el mismo cuchillo se cortó las venas. Habitantes del sector trataron de agredirlo pero recibió la protección de la Policía Nacional.



Fue atendido en el hospital local, pero por la gravedad de las heridas fue remitido a Sincelejo en la ambulancia de la entidad de salud.



“La comunidad, familiares y vecinos de la mujer bloquearon la vía con palos y piedras para impedir el paso de la ambulancia hacia Sincelejo, obligaron al conductor a bajar al paciente y terminaron linchándolo. La ambulancia además fue incinerada”, contó el coronel Néstor Pineda, comandante de la Policía en Sucre.



Dijo que además cinco policías resultaron golpeados con piedras y palos en la acción de la comunidad que terminó en una asonada.

Rechazo total del hecho

Tenemos disponible la línea 'Yo Si te Creo', la cual permite orientar y escuchar a todas las mujeres para buscar una solución cuando son víctimas de violencia y activar la ruta para protegerlas

TWITTER

Las autoridades en Sucre rechazaron los hechos ocurridos en San Onofre, situación que terminó con un feminicidio y un linchamiento.



“Una tragedia absolutamente condenable y es muy triste tener que lamentar otro feminicidio en nuestro departamento, pero también solicito la atención de la comunidad para que conserve la tranquilidad, porque no podemos hacer que las tragedias se vuelvan más grandes y se hace necesario que se respeten los bienes públicos”, señaló el gobernador de Sucre Héctor Espinosa Oliver.



Por su parte Karen González, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Sucre, rechazó este acto de violencia e informó que desde la institucionalidad se tienen herramientas para deben ser utilizadas por las mujeres para prevenir este tipo de hechos.



“Tenemos disponible la línea ‘Yo Si te Creo’, la cual permite orientar y escuchar a todas las mujeres para buscar una solución cuando son víctimas de violencia y activar la ruta para protegerlas”, dijo la funcionaria.



Hizo un llamado para que no se queden calladas y denuncien las situaciones que están enfrentando.



Contó que también la Gobernación tiene un contrato denominado ‘Casa de Refugio’ para las mujeres que son víctimas de violencia, lugar donde se protege a las mujeres y se busca dignificar su condición.



Por la situación no se registraron capturas.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo