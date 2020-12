Asesinó a su mujer, hirió a la manicurista y se disparó en la cabeza

Eliécer Oreja Arena Ramírez no aceptó que su ex pareja sentimental pusiera fin a la relación que sostenían durante varios años y por eso decidió asesinarla.



Para ello tomó un arma de fuego con la que segó la vida de la mujer luego intentó quitarse la propia con un disparo en la cabeza.



Este feminicidio que causó conmoción en Santa Marta ocurrió este miércoles pasadas las 2:00 de la tarde en el barrio 8 de Febrero.



Testigos le contaron a las autoridades que Eliécer Arena llegó a la vivienda donde residía Arelys Núñez Sarah, su ex mujer, a quien sin darle oportunidad de reaccionar le disparó mientras se encontraba sentada en una silla arreglándose las uñas.



La manicurista, al ver el hombre armado, intentó levantarse y fue alcanzada por un proyectil en la frente que la dejó mal herida.



El victimario tras constatar que la mujer estaba sin vida, se dirigió al baño de la vivienda y se propinó un tiro en la cabeza.



Los vecinos al escuchar los disparos y gritos de auxilio de la mujer herida, llamaron a la Policía que brindó asistencia a los lesionados.



Arelys Núñez Sarah quedó muerta en la sala, mientras que Mónica Patricia Díaz Vizcaíno, manicurista, y Eliécer Arena Ramírez fueron conducidos a una clínica donde lograron estabilizarlos.



El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Oscar Solarte, indicó que Eliécer Arena, a quien se le halló el arma en la mano, ya está en condición de detenido por el asesinato de su ex pareja.



“Es un hecho lamentable en el que un hombre cegado por los celos le propina un tiro a su ex mujer porque esta no aceptaba volver con él. Otra mujer queda herida por quedar en medio de la escena”, manifestó el alto oficial.



Según se pudo conocer Arelys Núñez habría decidido poner fin a su relación con Eliécer por constantes maltratos físicos y verbales que sufría.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En twitter: @rogeruv