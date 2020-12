Habría asesinado a su novia porque ella se negó a cambiarse de ropa

Las evidencias de la Fiscalía para esclarecer el asesinato de María Paula Castañeda Cárdenas, atacada a tiros en su fiesta de 15 años, el pasado 19 de septiembre, comprometen seriamente a su novio Diego Fernando Soto Bohórquez.



Soto fue capturado recientemente para que responda por señalamientos que le hizo la Fiscalía de feminicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego los cuales no aceptó.



​Casi 3 meses después del crimen, el joven de 22 años fue capturado por la Policía en la ciudad de Villavicencio, Meta, donde se escondía y un juez lo envió a la cárcel.



La fiesta de 15 años se celebró en una casa del barrio Nueva Castilla, una zona de estrato 2 de Ibagué, Tolima, pero terminó en gritos de dolor cuando la menor de edad cayó al piso tras recibir en su rostro un impacto de arma de fuego.



La quinceañera, quien validaba el bachillerato, sostenía una relación sentimental que se había vuelto un dolor de cabeza pues a diario su novio le armaba escenas de celos, maltrato y no le permitía usar shorts, escotes ni ropa ajustada al cuerpo. Además, le reclamaba cuando sus amigos la llamaban al celular.



El día de la celebración estaba vistiendo pantalón corto por lo que no se hicieron esperar los reclamos e insultos de su pareja quien ciego de los celos sacó su arma de fuego, un revólver calibre 38, y le disparó a corta distancia con lo que la bala ingresó por el rostro y no tuvo orificio de salida.



“María Paula fue herida de muerte en el rostro pues, al parecer, se negó a cambiarse la ropa y vestir como el hombre le exigía”, señaló la Fiscalía.

En medio de la celebración se escucharon disparos y cuando los escasos invitados buscaban protección y preguntaban qué pasaba, se dieron cuenta que la adolescente había sido herida de gravedad.



"Solo escuchamos un tiro y todo se volvió confusión”, dijeron amigos de la menor de edad.



Malherida sus allegados la llevaron en taxi a la Unidad de Salud de Ibagué pero falleció pese a la atención que recibió con lo que a Diego Fernando Soto Bohórquez no le quedó otra alternativa que huir con rumbo a la ciudad de Villavicencio donde fue capturado luego de 3 meses de seguimientos realizados por la Policía de Ibagué.



En contra de Soto existía una orden de captura de un Juzgado que lo procesa por los delitos de feminicidio agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.



También es señalado de ser uno de los líderes de la banda delincuencial ‘Los Arroceros’ y es investigado por concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.



La petición de medida de aseguramiento que hizo la Fiscalía en audiencia que se realizó en el Palacio de Justicia de Ibagué, fue respaldada por la Procuraduría con lo que el joven fue enviado a la cárcel Picaleña.

FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ