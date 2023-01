El primer feminicidio en Cartagena tiene indignada y de luto a una ciudad que ya no soporta más las agresiones contra las mujeres. Y no se trata solo de la violencia a la que son sometidas niñas y jóvenes, en la mayoría de casos por sus parejas sentimentales, sino de una justicia inoperante que no entrega resultados y no pone a los agresores tras las rejas.



Se trata del crimen con arma blanca de Yared Pomares, una joven de 24 años, madre de una pequeña de 5 años, quien fue asesinada en la madrugada del pasado lunes por su compañero sentimental frente a la iglesia cristiana Misión Bostón, en el barrio Torices, y a pocos metros de su casa.



Presunto feminicida sería un peligroso fletero

Presunto asesino de Yared: Roberto Carlos Fernández Villa

Me asesinaron una hija, una hija de la Fundación Juanfe

La familia de la joven relata que la pareja habría discutido después de asistir a una fiesta. En medio de la discusión, a pocos metros de la casa de la víctima, el agresor la habría acuchillado.



El mismo agresor llevó a la joven herida hasta la clínica de Torices, pero ella falleció a las 3 de la madrugada del pasado lunes 16 de enero.



El presunto feminicida de Yared Pomares responde al nombre de Roberto Carlos Fernández Villaes y sería un peligroso fletero, que hoy está prófugo de la justicia.



Fernández Villaes llamó a la madre de la joven y le dijo que habían sufrido un accidente, después colgó el teléfono y escapó.



Sin embargo, un fiscal de reparto ya tiene en sus manos la prueba reina del crimen: un video grabado por las cámaras de seguridad de la iglesia Misión Boston, ubicada frente de la casa de la víctima.



Pocas horas después del crimen, el CTI de la Fiscalía estuvo en el lugar y recibió del pastor de la iglesia el video. Sin embargo, familiares de la víctima solicitaron una copia pero les fue negada por las autoridades.



Pero el crimen de Yared Pomares no quedará impune. Así lo ha jurado Catalina Escobar, directora de la Fundación Juanfe, que desde hace 22 años acompaña y asesora a niñas vulnerables en Cartagena.



“Me asesinaron una hija, una hija de la Fundación Juanfe”, señaló Catalina Escobar en diálogo con EL TIEMPO.

La Fundación Juanfe convocó para

este jueves una marcha en el barrio Torices

Exigimos que autoridades judiciales aborden este caso como si fuera la hija de Juan Manuel Santos, de Iván Duque o Gustavo Petro. Estamos ante un feminicidio, esta joven era el futuro de este país...

“Llevo 22 años viendo el maltrato y la violencia contra las niñas y las mujeres en el país. No vamos a ser un país sostenible. Estamos matando la vida y perpetuando la violencia. Solo nosotros en la fundación sabemos el dolor que viven nuestras niñas, la angustia por las persecuciones que sufren, las violaciones, el maltrato en el hogar que las llevan al consumo de drogas y los intentos de suicidio… en nuestras aulas lo menos grave que enfrentamos es el embarazo precoz en medio de la pobreza”, expresa con dolor en el alma Catalina Escobar.



Y es precisamente la Fundación Juanfe la que convocó para este jueves a las dos de la tarde a una marcha en el barrio Torices, escenario de este feminicidio, para llamar la atención de un país indolente, y una justicia inoperante, y para que este crimen no quede impune.



Yared Pomares fue una de las alumnas sobresalientes de la Fundación, había conseguido un trabajo digno y que la hacía feliz en un salón de belleza, pero tristemente enredó su vida en una relación tóxica con un hombre peligroso.



Por la ola de violencia que hoy sufre la cuidad, en medio de crímenes por sicariato, la necropsia de Yared fue demorada y su cuerpo fue entregado este miércoles. Horas más tarde los familiares de la joven elevaron la demanda ante la sede de la Fiscalía en el barrio Crespo.



Es el caso 51 y reciben el acompañamiento del investigador José Sierra de la Fiscalía.

La familia de la víctima teme por su seguridad y enfrentarse al agresor debido a que sería un peligroso fletero

Llevo 22 años viendo el maltrato y la violencia contra las niñas y las mujeres en el país. No vamos a ser un país sostenible. Estamos matando la vida y perpetuando la violencia.

“Exigimos que las autoridades judiciales en este país aborden este caso como si fuera la hija de Juan Manuel Santos, de Iván Duque o Gustavo Petro. Estamos ante un feminicidio, esta joven era el futuro de este país, dejó una niña de cinco años… esto nos tiene que doler a todos”, exige Catalina Escobar.



La directora de la Fundación señaló que el año pasado un mototaxista violó a una niña de la fundación, el hombre se ganó la confianza de la joven a quien llevaba con frecuencia de su casa a la sede de la fundación en Ternera pero terminó violando a la menor.



Pese a que la fundación acompañó a la víctima en las denuncias y el proceso ante la Fiscalía nunca hubo resultados y el agresor sigue libre.



La familia de la víctima teme por su seguridad y enfrentarse al agresor debido a que sería un peligroso fletero. Manifiestan que Roberto Carlos Fernández Villaes cuenta con un familiar en la fiscalía.



El sepelio de Yared se realizará este jueves a las 10 a.m. en el cementerio de Ternera. Luego, familiares, compañeras y directivas de la Fundación Juanfe acompañarán el plantón con camisetas blancas que llevarán la imagen de Yared.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas