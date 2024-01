'No lo perdono': habla la hermana de creadora de contenido asesinada por su expareja

El feminicidio de Yisney Juliana Gómez a manos de su expareja sentimental, Mario Bastidas Hernández, quien se entregó voluntariamente admitiendo haberla estrangulado en su vivienda, continúa generando consternación en la ciudadanía.



Paola Fernández, hermana de la víctima, rompió el silencio y respondió al video en el que el confeso homicida pide perdón a la familia. Fernandez sostiene que no lo perdona y espera que reciba la máxima pena posible.



Además, desmintió la versión de Mario Bastidas sobre un presunto acoso por parte de su hermana, alegando que era él quien la amenazaba y se negaba a alejarse.



La familiar afirmó que Mario era un hombre malintencionado, obsesionado con su hermana, y reveló que el día del homicidio, él la llamó desde un número desconocido informándole sobre la muerte de Yisney y proporcionándole la dirección para que lo confirmara.



"Él estaba obsesionado con mi hermana", enfatizó, subrayando la falta de sinceridad en su arrepentimiento.



“Él era un mal hombre, es mucha mentira lo que él está diciendo. Él la amenazaba a ella, me llamaba a mi en la madrugada, le escribía a ella desde cualquier teléfono, le escribía desde cualquier red social y a mi me tocó bloquearlo”, relata Paola Fernandez en una entrevista realizada por el portal web en Santa Marta.



"Ella estaba decidida a dejarlo. Un día Mario me dijo que si no es de ella entonces no va a ser de nadie", agrega.



Fernandez recuerda su relación con su hermana Yisney Gómez, a quien describe como una mujer alegre, guerrera, que ayudaba a sus allegados y amaba mucho a su hijo.



"Ella era una mujer guerrera, luchadora, quería mucho a su hijo, lo amaba demasiado, era una mujer muy alegre, le gustaba bailar, le gustaba reirse. Su felicidad me la apagaron. No tengo nada, no soy nada sin ella (..) ella era como mi mamá, me dejó sin mi mamá. Es muy feo encontrar a un ser querido tirado en la cama, sin poder respirar, sin que te diga nada”, comenta la hermana.

Mario Bastidas fue imputado por el delito de feminicidio. Foto: Audiencia

Paola también reveló que la creadora de contenido asesinada no vivía con él. “Mi hermana siempre vivió conmigo. Yo creo que Mario la engañó y la convenció de ir a la casa. Ella no quería volver con él”, confieza la familiar, quien alega que no lo perdona, y que desea que se le de la máxima condena.



“Yo no lo perdono. Él no tiene perdón de Dios. Ella era una mujer que lo daba todo por cualquier persona. Mi hermana no merecía eso. Yo quiero que se haga justicia, que él vaya preso, quiero que le den muchos años de cárcel, él se lo merece. Él no merece estar por ahí. Así como se lo hizo a mi hermana se lo puede hacer a cualquier otra persona”, concluye.

En su testimonio ante la Fiscalía, Bastidas Hernández admitió haber causado la muerte de la mujer. Foto: Archivo particular

El escalofriante relato del homicidio

Mario Bastidas Hernández compareció ante la Fiscalía en la mañana de este martes 9 de enero, relatando los detalles de cómo una discusión con su pareja terminó en tragedia.



Su entrega a las autoridades se produjo horas después de que Yisney Juliana Gómez Escobar, de 22 años, fuera encontrada sin vida en su habitación en Santa Marta.

En su testimonio ante la Fiscalía, Bastidas Hernández admitió haber causado la muerte de la mujer.



Su abogado, César Cadena, explicó que después de un encuentro íntimo, ambos protagonizaron una fuerte pelea que pasó de agresiones verbales a físicas.



"Él dice que ella le pegó varias veces en la cara, y su reacción fue tomarla del cuello sin medir sus fuerzas hasta dejarla sin signos vitales", detalló la defensa del confeso feminicida.

#SantaMarta | Mario Bastidas Hernández confesó haber asesinado a su expareja Juliana Gómez el pasado fin de semana en Santa Marta. Hoy continuarán las audiencias. pic.twitter.com/9DC0XNcp7e — La FM (@lafm) January 10, 2024

Mario Bastidas alegó que la pelea se originó porque Yisney Gómez lo acosaba, y aunque él no quería continuar con la relación debido a la actividad de ella en la creación y venta de contenido para adultos, las constantes discusiones persistían.



La tragedia ocurrió mientras Yisney Gómez se encontraba en la casa de Mario Bastidas.



Tras percatarse de que ella quedó inconsciente, intentó reanimarla y, según su abogado, llegó a considerar quitarse la vida, pero finalmente se trasladó al corregimiento de Minca, donde reside un tío.



La entrega de Mario Bastidas a las autoridades fue motivada por presiones de su pariente al que familiares de la víctima supuestamente llamaron para amenazarlo.

Durante el interrogatorio, Bastidas grabó un video pidiendo perdón a la familia de su expareja.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO