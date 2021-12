Un nuevo feminicidio tiene consternada a la comunidad de Aguadas, municipio del departamento de Caldas.



Allí, un hombre le prendió fuego a una vivienda con una mujer adentro, después de amarrarla y dejarla en total estado de indefensión. Al momento en que las autoridades llegaron al lugar de los hechos, el cuerpo estaba calcinado en un 90 por ciento.



(Además: Investigan el misterioso asesinato de una ciudadana rusa en Santander)

La victima del escabroso crimen fue identificada como Eliana Rondón, una joven de 19 años de edad que vivía con su esposo en la casa donde ocurrieron los hechos.



La pareja de la mujer salió de su vivienda y la dejó en compañía de un primo suyo, quien habría cometido el hecho.



(Además: Ojo con esta nueva modalidad de estafa con el robo de camionetas)



"Al momento de los hechos el hoy capturado y la víctima se encontraban solos en la finca San Pedro de la vereda Río Arriba, donde al parecer este sujeto intenta abusar sexualmente de ella. Tras su negativa, la agrede y la pone en un estado de indefensión amarrándola - al parecer- con un nailon" , informó el mayor Julián Riveros, comandante operativo de Seguridad Ciudadana en Caldas.



Posterior a esto, el hombre inicia la conflagración y deja la víctima en la habitación y huye del lugar mientras la casa es consumida por el fuego, agrega el oficial.



De acuerdo al informado por la Policía, lo primero que se logró conocer por parte del cuerpo oficial de Bomberos y peritos en incendios estructurales del CTI de la Fiscalía General fue que la conflagración fue provocada desde la habitación de la víctima consumiéndose el 70 porciento de la vivienda, quedando inhabitable.



De igual manera, tras varios días de investigación, la Fiscalía seccional pudo conocer que Eliecer Morales Hurtado, de 28 años, identificado como el presunto responsable, aprovechó la cercanía con la familia para cometer el hecho.



"El esposo de la víctima había salido para el pueblo con la intención de comprarle algunas cosas para festejarle su cumpleaños, dejándola en compañía de su primo, el hoy imputado. Pero a mitad del camino recibió una llamada de un vecino en donde le advirtió que su casa se estaba incendiando y que su familiar había salido

huyendo del lugar", relató la directora seccional, Ángela María Bedoya.



Además, la funcionaria explicó que al estar el cuerpo casi en su totalidad incinerado, el Instituto Nacional de Medicina Legal no pudo establecer si la víctima había sido abusada sexualmente o no. Sin embargo, una cinta en su cuerpo sí dejó evidencia de que la ataron.



La Fiscalía le imputó a Morales Hurtado los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ante la contundencia de las pruebas, un juez lo cobijó con medida de aseguramiento y será recluido en la cárcel La Blanca de Manizales. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES