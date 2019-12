Estos son los retos de Felipe Harman, nuevo alcalde de Villavicencio

En rojo está la salud por la falta de camas con el cierre de dos clínicas en los últimos cuatro años; en amarillo la puesta en funcionamiento del sistema de bicicletas públicas; y en verde las políticas públicas de deporte y empleo.

Esos son apenas tres enunciados del corte de cuentas que hizo el alcalde electo de Villavicencio, Felipe Harman, ante 500 personas en el auditorio de la Cámara de Comercio, donde informó cómo recibió la ciudad.



Primero señaló que, en forma preocupante, se disparó el desempleo del 9,2 al 13,3 por ciento, a la par que se incrementó la población informal. En el tema de seguridad dijo que la elevada violencia callejera le quita tiempo a la Policía para combatir los delitos comunes.

También mencionó cómo la ciudad está en el escalafón 15 entre 23 medidas en competitividad, y se presenta una preocupante desaceleración de la construcción, tras presentar el que denominó ‘Libro blanco de Villavicencio, así recibimos la ciudad’.



Luego enumeró lo que encontró en el proceso de empalme con la administración saliente del alcalde Wilmar Barbosa, de la que expresó que el nivel de interlocución fue precario y que varias dependencias no entregaron información. Entre ellas, la Secretaría de Competitividad, los estudios que sustenten la revisión del POT y el consorcio encargado de los servicios de tránsito de la ciudad (Sertravi).



Para el alcalde electo, en semáforo en rojo están el endeudamiento del municipio de 67.801 millones de pesos, el más elevado en la historia de la ciudad -dijo-; la salud por las dos clínicas cerradas -Martha y Esimed Llanos (Medimás)- que generan un déficit de 170 camas, mientras de los 18 puestos de salud que tiene la ciudad, apenas 4 funcionan las 24 horas y sólo uno tiene formalizada la propiedad.



El tema en el que más se detuvo y señaló como alerta fue “el ánimo de concesiones leoninas para el municipio”, en alusión a decisiones de la administración saliente, entre las que mencionó el alumbrado público y la terminal de trasportes.



Del alumbrado público expresó que se hizo una prórroga ilegal por dos años, porque no solicitó autorización del Concejo y le entrega al privado 14.615 millones de pesos en inversión de modernización, que el Concesionario Iluminación Villavicencio debió haber ejecutado durante los 20 años que tuvo a cargo el servicio y, por otro lado, el concesionario le saca 60.000 millones de pesos de recursos al municipio.



"Este servicio lo puede manejar la Electrificadora del Meta o de cualquier otra manera que impida que el tercer impuesto más importante de la ciudad se lo quite alguien que nada le ha aportado la ciudad", dijo Harman.



De la Terminal de Transportes, aseguró que, a pocos días de terminar esta administración, con la supuesta necesidad de los 6.000 millones de pesos para hacer obras mínimas como cambiar la fachada y los baños, se le va a entregar a un particular el manejo que hoy tiene el municipio con el 52 por ciento de las acciones y tres de los cinco miembros de la junta directiva.



Según Harman la administración municipal pasará a tener el 39 por ciento de las acciones y perderá la mayoría en la junta directiva, pues el gobierno saliente no hizo las modificaciones presupuestales para participar del proceso de emisión de acciones de reserva.

No es una suma de lamentos, sino que impone el reto de avanzar para progresar, con un ejercicio de participación y responsabilidad FACEBOOK

TWITTER



Del agua dijo que hoy la ciudad no tiene el servicio las 24 horas del día, con la promesa del alcalde de solucionarlo en diez días, pero los daños continuarán si no se aleja la red que trae el líquido de la montaña. Además, afirmó que sus primeros retos serán sanear las finanzas de la Empresa de Acueducto, recuperar la confianza de los usuarios, mantenerla pública y, además, tendrá que dar recursos para la ciudad.



En semáforo amarillo el alcalde electo encontró iniciativas que impulsó la actual administración como el clúster de turismo, el sistema de bicicletas públicas, el aplicativo para los servicios de tránsito Villamov, el centro de empleo y los centros de atención, que se comprometió a fortalecer.



Y en semáforo en verde destacó las políticas públicas de deportes y empleo, la campaña ‘Enamórate de Villavicencio’, los convenios de seguridad vial y reducción de muertes por siniestros viales, la estrategia de embarazo en adolescentes, el programa de excelencia docente, la casa de la mujer, el sistema de monitoreo por cámaras de seguridad y el plan municipal de gestión de riesgo, entre otros.



Finalmente, el alcalde Harman subrayó que el libro blanco que presentó "no es una suma de lamentos, sino que impone el reto de avanzar para progresar, con un ejercicio de participación y responsabilidad. En ese sentido necesitamos que la ciudadanía nos acompañe, para sacar la ciudad adelante”.

Reacciones

La presidenta de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Lina Forero, expresó que "es muy importante el trabajo articulado que se va a hacer con el alcalde de competitividad y escuchar la situación que encontró al ponerlo en el semáforo, y establecer que es lo que no podemos seguir permitiendo, como la situación del agua".



El director de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio, César Augusto Pérez, afirmó que se encontraron actividades en rojo, amarillo y verde, que se espera que esas oportunidades salgan adelante para el municipio y que la administración esté apoyada por toda la comunidad.

Entregamos una ciudad que cambió, que se transformó, pero que sigue cambiando. Hoy le queda a los villavicenses que reclamen los espacios que ganamos, los espacios que construimos FACEBOOK

TWITTER



Mientras que el alcalde saliente, Wilmar Barbosa, sin referirse directamente al corte de cuentas del entrante mandatario, señaló que “entregamos una ciudad que cambió, que se transformó, pero que sigue cambiando. Hoy le queda a los villavicenses que reclamen los espacios que ganamos, los espacios que construimos”.



“Nuestro principal objetivo siempre fue darles una respuesta a los ciudadanos (…), fue haber recuperado la confianza en lo público, haber recuperado el honor de servirle a los ciudadanos, arriesgando el capital político e incluso la integridad personal, haciendo lo correcto y no lo popular, no diciendo mentiras, no vendiendo el gobierno, ni entregándolo ni parcelándolo", enfatizó, y agregó que "nos vamos de este gobierno con una favorabilidad del 44% y con la satisfacción del deber cumplido”.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO