Los cuestionamientos que rodean la elección de gobernador en Risaralda

Son cinco los candidatos que pretenden quedarse con el cargo de gobernador de Risaralda.

Víctor Manuel Tamayo, coalición ASI y Colombia Justa Libres; Lina María Arango, Alianza Verde; Eduardo Cardona, Centro Democrático; Israel Alberto Londoño, de la coalición Risaralda Incluyente, Cambio Radical; y Diego Naranjo, con aval de los partidos Conservador y Liberal, son las opciones.



Para el politólogo, abogado y director de VIGÍA Cívica, James Fonseca, la tendencia en estas elecciones se puede medir con la ciudad que pone gran parte de los votos: Pereira.



“La intención de voto en la ciudad parece estar inclinada al nombre del exgobernador Víctor Manuel Tamayo, con segundo lugar para Diego Naranjo”, señala el abogado.

Según Fonseca, en el departamento no parecen contemplarse los pasados con manchas de corrupción, pues aunque se han presentado numerosos casos en diferentes municipios, “es evidente que, de alguna manera, alguien o algo ha cegado la conciencia de los ciudadanos”. Muestra de ello es que algunas de las candidaturas más opcionadas para las alcaldías estén rodeadas por irregularidades.



En Santa Rosa de Cabal, por ejemplo, uno de los candidatos con mayor intención de voto, salió de detención, con permiso del juez, para inscribirse.



Al respecto, el periodista Juan Antonio Ruiz resalta que Tamayo está apoyado por políticos cuestionados o inhabilitados como Octavio Carmona y María Irma Noreña, y Naranjo pertenece a la casa Merheg, organización política que tiene a 33 funcionarios en la cárcel.



Sin embargo, Fonseca hace énfasis en que el cargo de gobernador en Risaralda no es un gran foco de atención para los ciudadanos, principalmente los de la capital. Esta situación está fundamentada en que el departamento cuenta con un presupuesto mucho menor al de su capital, por lo que los pereiranos no suelen tropezarse con la gestión departamental en su vida cotidiana.



“Por la circunstancia de no ser la gobernación de Risaralda el cargo público de mayor importancia en el departamento, la percepción de los ciudadanos de Pereira es de alguna lejanía, por ello no hay la expectativa que la elección de gobernador genera en otros departamentos”, enfatiza.



En el departamento existen, también, los rumores de que hay influencia de actores armados y amenazas a candidatos en algunos municipios. Estas, a pesar de no estar confirmadas, podrían afectar el día de elecciones.



Según expertos, una tendencia en la jornada electoral de mañana es que los ciudadanos parecen dirigir su voto hacia una figura y no inclinándose por propuestas.



“Los mejores programas para la gobernación, desde mi opinión, corresponden a los candidatos Lina María Arango y Eduardo Cardona, quienes no cuentan con la mayor intención de voto”, dice Fonseca.



El candidato Tamayo, explica Fonseca, debe su favorabilidad a la gestión que realizó cuando fue gobernador, y en el caso de Diego Naranjo, su candidatura parece sonar y depender de la gestión de los partidos que lo apoyan, el Liberal y el Conservador.

