Farc reitera llamado a Jesús Santrich para que se presente

Rodrigo Granda, dirigente de la Farc, aseguró desde el Simposio Internacional Bicentenario y Paz que se desarrolló en la Universidad Industrial de Santander, que desde el partido no conocen el paradero de Jesús Santrich y manifestó que de no presentarse el próximo 9 de julio a la Corte Suprema de Justicia entrarían a evaluar si está incumpliendo con alguno de los acuerdos.



“Él puede moverse por todo el territorio nacional sin ningún problema, otra cosa es cuando venzan los plazos y no se presente el día nueve. Nosotros estamos cumpliendo, estamos llamando al camarada Santrich para que se presente por el bien del proceso de paz y de la credibilidad de nuestro partido”, dijo Granda.

Añadió que deberán esperar las explicaciones de Santrich sobre su repentina desaparición pero que si se comprueba que habría un plan para asesinarlo él estaría en su derecho de huir, “si él tiene fundamentos para decir que tienen un plan para matarlo lo primero es preservar la vida” enfatizó el dirigente.



“Primero debe presentarse a aclarar la situación, no tenemos ninguna evidencia pero si él la tiene mal haría en dejarse matar, eso sí sería imperdonable, los muertos no hablan”, dijo Granda.

El dirigente hizo un balance del proceso de paz, aseguró que falta voluntad política para la implementación, “nosotros sabemos que no es una cuestión de un mes ni de un año, pero cuando hay voluntad política esto comienza a perfilarse y a llevarse adelante”.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga