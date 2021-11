La historia del fantasma que ha asustado a conductores en vía de Bolívar

Luis Orlando nunca podrá olvidar la medianoche del 30 de diciembre de 2018, cuando en medio de la recocha de un viaje de fiesta con una amiga y su abuela casi resultan accidentados en su carro por un aparente fantasma que se les atravesó en el camino.



Luis Orlando es un ingeniero industrial nacido en Turbaco, Bolívar. Por su profesión y estudios, él no creía en temas de fantasmas y nunca le habían llamado la atención. Sin embargo, eso cambió el día que casi atropelló a uno.



El año 2018 estaba a escasos días días de llegar a su final y por ese tiempo se desarrollaban las tradicionales fiestas de Turbaco. Luis y su amiga Andrea casi nunca se pierden las fiestas del pueblo, pero ese año -según Luis- no fueron muy interesantes. Entonces, como la abuela de Andrea quería fiesta sí o sí, la opción fue desplazarse hasta San Juan Nepomuceno, a una hora y media por carretera, para ver la tradicional cabalgata del pueblo.



Este es un tramo de la vía doble calzada Cartagena - Turbaco - Arjona, de la Concesión Ruta Caribe. Foto: Archivo particular

Todos se embarcaron en el auto de Luis, un Renault Logan que no tenía ni un año de haber comprado, y se fueron a San Juan.



En el trayecto de ida todo fue fantástico, eso sí, hacía calor, porque era medio día y la vía está en una zona rural muy caliente. Entre risas y charla llegaron rápido a San Juan para disfrutar la cabalgata.



La diversión hizo que el tiempo volara y cuando se dieron cuenta ya eran las 11 de la noche y había que regresar a Turbaco. De regreso la abuela se fue en la parte de atrás para tener más espacio para dormir durante el camino y Andrea iba de copiloto para hablar con Luis mientras manejaba a esa hora en la oscuridad.



Sobre las 12 de la noche, cuando se desplazaban a unos 80 kilómetros por hora sobre el tramo Arjona-Turbaco, el relajo de la conversación entre los amigos se vio perturbado por el freno brusco y repentino que hizo Luis.

Fue tan fuerte que la abuela de Andrea casi se cae al suelo y por poco no nos volteamos en el carro FACEBOOK

"Pegué un frenón súper duro porque vi que algo se me iba a atravesar en el carro y lo podía atropellar. Fue tan fuerte que la abuela de Andrea casi se cae al suelo y por poco no nos volteamos en el carro", explica Luis Orlando.



Tras el parón intempestivo, Andrea y su abuela increparon a Luis y le reclamaron por lo brusco que fue. Él les respondió: "¿no vieron lo que se nos atravesó?".



Luis salió del vehículo y vio un espectro con forma humana. Era de color blanco y se movió por la carretera rápidamente, casi como levitando. En cuestión de dos segundos el espectro se desvaneció unos metros frente a sus ojos en la espesa oscuridad de la vía.

"En ese momento sentí mucho miedo, pero también un alivio, porque no maté a nadie. Yo no había tomado nada de alcohol y no tenía sueño ni nada. A día de hoy no puedo decir exactamente qué fue eso, y mucho menos Andrea o su abuela, ellas aseguran que no lo vieron porque ninguna estaba viendo la carretera", relata Luis.



Este aparente fantasma que se le habría aparecido a Luis hace parte de una serie de leyendas que hay en Arjona y Turbaco sobre la vía que conecta a los dos municipios, entre las que destaca que se trata de una mujer vestida de blanco y con apariencia fantasmagórica que se sube en los puestos de atrás de los carros o las motos de quienes manejan por la zona.

En esta zona cercana a la plaza de Turbaco es donde se reúnen los choferes de colectivo que transportan a la población entre hacia Cartagena o Arjona. Foto: Tomada de: es.foursquare.com

Esta mujer, según la leyenda popular, habría muerto en un accidente en ese tramo de la vía hace muchos años y su alma tiene alguna conexión con el lugar, por eso aparece ocasionalmente.



Estas historias son tan populares que quienes se desplazan por los casi 13 kilómetros de doble calzada entre Turbaco y Arjona lo hacen con precaución. Incluso, entre los conductores de colectivos se aconsejan no manejar por ahí después de las 10 y media de la noche, pues entre la oscuridad, las curvas pronunciadas y el supuesto fantasma; un accidente puede estar al acecho.



"Yo seguí el camino impactado por lo que vi y lo hablé con Andrea y su abuela, pero como no lo vieron; no sabían qué decirme”, explica Luis Orlando, y agrega que "cuando llegué a mi casa todavía seguía impresionado. Pero ya al día siguiente no le di tanta importancia. Eso sí, ahora no me gusta manejar de noche por ese lado".



¿Lo que se aparece en la vía sí es un fantasma?

Edwing Ocampo, parasicólogo, explica que esta leyenda que tiene sitió en la vía Arjona-Turbaco es cierta y va más allá, señalando que no se trataría del alma de una sola persona, sino de varias.



"La leyenda es cierta. Es una persona que se sube a los carros o que está en la carretera. Esta persona murió en ese espacio y se quedó en ese entorno, en ese espacio y se apropian de él. Sin embargo, estas almas no están ahí para hacer daño a nadie, la mayoría de veces lo que ellas buscan es ayuda por lo que vivieron antes o advertir de un peligro a la persona que va manejando", precisa Ocampo.



No obstante, el experto señala que estos fenómenos sí tienen más posibilidades de ocurrirles a las personas que conocen la leyenda, pues se sugestionan y pueden atraerlo o conectarlos si hablan del tema y las energías se conectan.

Es posible que Luis Orlando tenga estas conexiones más desarrolladas, por eso se le apareció en la vía FACEBOOK

"Estos sucesos no le ocurren a todo el mundo. Les pasa a más a las personas que tienen conexiones espirituales más desarrolladas. Es posible que Luis Orlando tenga estas conexiones más desarrolladas, por eso se le apareció en la vía. Además, es posible también que esto le siga ocurriendo en otros lugares", acotó Ocampo.



Finalmente, pese al miedo que tienen los locales a transitar la vía Arjona-Turbaco a altas horas de la noche, los accidentes fatales en lo corrido del 2021 en esa calzada no superan la decena y todos han ocurrido en la mañana o en la tarde.



Aunque es posible que precisamente porque no manejan de noche es que no haya accidentes este año, lo que los turbaqueros y arjoneros sí tienen claro es que en el pasado es muy posible que por estas "apariciones" haya habido muertos. Por eso, la costumbre que tienen es que si toca conducir tarde en la noche por allí; voltean el retrovisor del carro y mantienen la mirada al frente, porque ninguno quiere ver si se sube o no la mujer en los puestos de atrás.

DUVÁN ÁLVAREZ DE LAS SALAS

Periodista de NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @Duvan_AD

