Una veintena de padres de familia, líderes y estudiantes de la Institución Educativa César Pompeyo Mendoza de Valledupar bloquearon este miércoles la vía que comunica a Valledupar con Bosconia.



El plantón obedece a la decisión del Gobierno Municipal tras nombrar a la Diócesis de la capital del Cesar como operador de este colegio.



Padres de familia y comunidad, protestan por cambio de operador de colegio en Valledupar

“El colegio opera con recursos del Gobierno Nacional. La licitación se nos terminó el año pasado y la alcaldía adicionó un año más. Hasta el 30 de diciembre del 2022 dijeron que continuábamos con el mismo operador. El 31 nos dicen que había que entregarle la administración a la Diócesis”, argumentó un docente de la Institución Educativa César Pompeyo Mendoza de Valledupar, que prefirió omitir su nombre.



Los manifestantes aducen que desde hace 12 años la institución venía siendo administrada por la Corporación Minuto de Dios, que, según la comunidad, brinda educación integral de calidad, otorga becas y lidera proyectos de responsabilidad social que favorecen a estudiantes de escasos recursos.



“A los estudiantes les regalamos módulos, el derecho a grado no tiene costo para ningún estudiante, patrocinamos hasta el 90 por ciento de los cursos de las pruebas ICFES. Lideramos un proyecto de responsabilidad social, donde reciclamos útiles escolares, como cuadernos, lápices, libros y se los entregamos a estudiantes que no tienen como comprarlos”, comentó un profesor.



La Secretaría local de Educación se pronunció, alegando que la Diócesis ha venido desarrollando con la administración municipal varios procesos pedagógicos en zonas rurales y urbanas, garantizando calidad educativa.



“El Comité de Contratación de la administración municipal determinó unificar el operador de los contratos para la promoción e implementación de estrategias para el desarrollo pedagógico a celebrarse con iglesias en los megacolegios”, detalló la secretaría de Educación Municipal.



Destaca, además, que la Diócesis de Valledupar es una entidad que cuenta con autonomía y representante legal en este municipio, el cual opera satisfactoriamente en los megacolegios Ricardo González y Andrés Escobar, ubicados en los barrios La Nevada y Villa Jaidith, respectivamente.



“En la zona rural de Villa Germania también opera, lo que permite garantizar la calidad educativa”, recalca la secretaría.



Sin embargo, lo planteado por la administración municipal no convence a los cientos de padres de familias, líderes y comunidad educativa.

Según ellos, en el ranking de puntuación de los niveles pedagógicos evaluados y analizados recientemente e Ministerio de Educación Nacional a los colegios del país, la Institución Educativa César Pompeyo Mendoza está por encima de los megacolegios que administra la Diócesis de Valledupar.



“El César Pompeyo a nivel departamental ocupa el nivel 25 (280 puntos). El Ricardo Gonzáles 37 (267 puntos) y Andrés Escobar 60 (257 puntos). A nivel departamental César Pompeyo ocupa el 6 puesto y el Ricardo González el 8. Entonces de qué calidad nos habla la alcaldía”, resaltó otro docente de la Institución César Pompeyo.



Lo complejo de esta situación, es que ambos operadores pertenecen a confesiones religiosas de la iglesia católica. Lo anterior, dice la comunidad educativa, divide los criterios pedagógicos.



“Ambas pertenecen a la iglesia católica y es triste porque se está generando una división. Ya la Diócesis administra dos megacolegios y ahora quiere el de nosotros, siendo que estamos más posicionados que los que opera la curia”, aduce otro docente.



