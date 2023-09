Cerca de doscientos familias habitantes de la vereda Bocas del Manso y otras más vecinas del mismo sector, en la zona rural de Tierralta (Córdoba), en el Alto Sinú iniciaron un desplazamiento hacia la cabecera municipal exigiendo mejores atenciones por parte del Gobierno Nacional.



Las familias de esta población fueron objeto de una violación de los derechos humanos por parte del Ejército de Colombia el pasado 11 de septiembre, cuando intimidaron con sus armas de dotación a hombres y mujeres, maltrataron física y verbalmente a sus habitantes.

No se atiende a las comunidades

Eduard Petro es uno de los líderes que acompaña el proceso de desplazamiento de las familias llegadas desde todas las veredas del Alto Sinú.



“En el parque central de Tierralta se ubican en la actualidad cerca de 800 personas, pero llegarán más poco a poco, porque es un desplazamiento masivo. Se esperan cerca de cuatro mil personas en este lugar exigiendo mejores atenciones”, dijo el líder de la comunidad.



Hasta Tierralta están llegando habitantes de 35 comunidades campesinas del Alto Sinú, unidas a cuatro resguardos indígenas de la región.



“Después de los hechos ocurridos en Boca del Manso no quedó ningún compromiso establecido que garantice la presencia del Estado en la zona y que la situación de violencia en las comunidades no se vuelva a repetir”. Señaló.



Y añadió. “Todo se ha quedado quieto y ni siquiera el censo de la población víctima se hizo, vemos una omisión por parte del Gobierno en atender esta situación y queremos que se dé la celeridad que amerita”, preciso.

Otras violaciones con asesinatos

Manifestó que es preciso que una comisión del Gobierno Nacional escuche las denuncias de los habitantes de las poblaciones afectadas, porque en el pasado presuntamente se han registrado asesinatos por parte de la fuerza pública.



“Son violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que por años se han presentado en el Alto Sinú, con asesinatos que involucran a la fuerza pública y no ha pasado nada, nadie habla sobre lo sucedido. Queremos que se garantice la no repetición de estos hechos”, denunció el líder de los desplazados.



Según él, esos asesinatos ocurrieron antes de la incursión de los militares en la vereda Bocas del Manso.



Entre las comunidades que iniciaron su desplazamiento hacia Tierralta están: Bocas del Manso, Mano del Tigre, La Palestina, Tucú, Caña Fina, San Pablo, Bocas de Crucito, Gilgal, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Bocas de Cruz Grande, más las comunidades indígenas del resguardo Emberá Katío.



“El Alto Sinú piensa desplazarse todo, sino nos atienden, porque es el momento de frenar este tipo de hechos, como la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, a pesar de que hay otros actores en el territorio”, expresó el líder, quien pide que los actores armados los alejen de la guerra.



“Queremos que se proteja a la población que no hace parte del conflicto armado y porque al involucrarnos se convierte en una violación a los derechos humanos”, anotó.

Muchas necesidades

En esta zona son muchas las necesidades que se presentan, desde falta de educación, salud, hasta lo más mínimo para sobrevivir.



“Todo, hace falta todo, son muchas las necesidades. Vías no tenemos porque acá se transita es por el río. No tenemos derecho a nada, ni quiera a la posesión de la tierra, porque estamos dentro de un parque natural, de un resguardo indígena. El olvido estatal es de todo, acá no priman los derechos de los campesinos”, expresó.



Dijo que cuando una persona necesita de una atención urgente en salud les toca bajar durante siete u ocho horas para ser atendido en el hospital de Tierralta y si la situación es muy compleja deben ser trasladados hasta Montería.

Viven de la economía ilícita y otros cultivos

Fue claro en manifestar que la gran mayoría de las comunidades de la zona del Alto Sinú vive del comercio de cultivos ilícitos.



“Por el olvido del Estado. Tierralta es el tercer municipio más grande del país con presencia de cultivos ilícitos, pero además se cultiva con arroz, ñame, plátano, porque la vocación de los campesinos es agrícola”, precisó.



Fue enfático al decir que, si no se atienden y se solucionan sus necesidades con celeridad, están dispuestos los indígenas y campesinos a seguir con el desplazamiento, porque quieren respuestas inmediatas.



Pidieron la presencia del Gobierno Nacional para llegar a unos acuerdos, de lo contrario estarán en forma indefinida en el parque central de Tierralta.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo